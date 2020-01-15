美福歲末送暖　結合知名插畫家義賣獨家公益提袋

美福國際股份有限公司於1963年開始從事食品供應服務，多年來本著誠信、創新、群力及共享的四大信念，為廣大顧客創造並體現出食材的美好。1975年，隨著政府開放牛肉進口，美福也正式跨入肉品進口及銷售業務，數十年來始終堅持良好品質，累積了豐沛巿場經驗與企業實力，奠定永續經營的基礎。秉持著專業及堅持，自2011年起開始跨足零售業與餐飲業B2C市場，分別成立美福食集精品超市與美福餐飲 (Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館、愛.熟成21牛肉麵)及台北美福大飯店。

走過半個世紀的美福，深知企業最大的責任與價值在於回饋社會及照顧需要幫助的人，行善做公益一直以來都是美福全體員工堅持多年的實行理念，貫徹腳踏實地且為善不欲人知的謙卑美德，數年來幫助過的慈善單位不計其數。就在企業逐漸擴大之際，今年首度突破以往規模，將「取之於社會，用之於社會」的感懷之心，聯合全體美福企業(含美福食集、Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館、台北美福大飯店及美福國際)，並邀請廣大顧客與全體員工共同響應參與，集結更多力量回饋給社會需要的角落。

美福，為「美好幸福」的象徵與代表，為體現這般美好感受，這次邀請到台灣知名插畫家WHOSMiNG獨家為美福設計公益提袋。WHOSMiNG以詼諧幽默的意象，搭配具有個人風格的簡約筆觸，將美好幸福的氛圍與進口頂級肉品進口起家的背景結合，畫出憨厚老實且充滿朝氣的吉祥物「美福牛」及大家熟悉的6塊部位肉增加趣味。袋型上也在細節處增添許多巧思，為方便購物，提袋底部特地加寬設計；避免零錢、鑰匙在提袋中不易找尋，也貼心在側邊上加了小暗袋可放置；為了舒適的提握手感，特別在提帶上方加上皮革增加厚度。此外，為兼具實用與美感，每只提袋也附贈由台灣老師傅全手工製造的皮革吊牌，溫潤細膩的手感與壓紋，讓充滿愛的溫度無限延伸，期待讓擁有提袋的人不僅能感受到美福想傳遞的正向能量，也享受到購物時裝袋的方便感受！共推出牛仔與帆布2款可供選擇。

此次美福關係企業慈善活動特別邀請到歌仔戲天王小生陳亞蘭一同共襄盛舉，對公益活動義不容辭的陳亞蘭女士也藉由廣大的影響力將這份愛心傳播出去，呼籲大眾一起來美福購買公益提袋舉手做善心，集結每個人微小的力量成大愛，幫助這個社會角落更多需要幫助的人！

此次美福慈善活動將於即日起-2/9開跑，活動期間於美福食集、Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館、台北美福大飯店及美福國際義賣，每只499元，共限量2000個。義賣盈餘所得將全數捐贈「新北市家扶中心-安心上學計劃」，讓這份溫暖與關愛傳送到未來主人翁，幫助弱勢家庭孩童免去繳不出學費無法就學的煩惱，但願每只提袋都能袋給孩子無限的未來！

什麼是安心上學計劃？

在社會的角落中，有許多的家庭，因龐大經濟壓力而付不出學費及其他就學相關費用(例:學校制服或文具用品添購、參加校外教學費用等)，成了讓孩子們無法安心上學的最大原因。新北市家扶中心成立至今已有50個年頭，安心上學計畫宗旨即是讓孩子們能夠穩定就學，每年幫助孩童約三千八百多人次。因為大家的幫助，讓這些需要的孩童能夠在學習的道路上，走得更加踏實而安心；在成長的道路上，跑得更加用力而順遂！

台灣知名插畫家WHOSMiNG 介紹

來自台灣，由插畫家、設計師MiNG成立的個人品牌。作品以設計、插畫及手寫字被大眾所認識。擅長以極簡生動的線條，並帶幽默的插畫筆觸勾勒生活中對人事物細微觀察。每到一間咖啡店，就在店內外帶紙杯上畫下咖啡師模樣的#mingscups 系列作品，結合攝影、文字與插畫的創作，在全球咖啡界廣受好評。其作品獲全球多個知名生活品牌媒體分享介紹，包含美國知名飯店ACE HOTEL、PUBLIC HOTEL，咖啡品牌La Colombe、Intelligentsia Coffee等。也與MINI、Crate & Barrel、niko and...、New Balance以及誠品生活等多個品牌跨界合作，其個人商品也在台灣、日本、上海以及紐約等各地販售。並獲日本知名文具雜貨品牌手紙社以及代官山蔦屋書店邀請，多次在東京舉行個人展覽。