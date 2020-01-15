【武漢肺炎】台灣疾管署：新型冠狀病毒列為法定傳染病　24小時未通報可罰200萬元

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）疾管署表示，自今（15）日起正式將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第五類法定傳染病，以強化嚴重特殊傳染性肺炎的疾病監測及防治，未來醫院如發現疑似案例，務必於24小時內通報衛生主管機關，衛生單位將依法隔離，強化相關防治監測，否則最重可罰200萬元

疾管署說明，為強化嚴重特殊傳染性肺炎的疾病監測及防治，以及提升民眾和醫療院所之警覺心，及時掌握疫情與感染來源及相關風險因子，以阻斷疫情傳播，降低國人感染之風險，自今日起正式將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第五類法定傳染病。

未來醫療院所診治病患時，如發現疑似個案符合病例定義，務必於24小時內通報衛生主管機關，衛生單位將針對疑似病例進行隔離治療、疫情調查、自主健康管理及接觸者健康監測等防治措施。

另外，有關今日上午發布之符合「中國武漢旅遊史之發燒肺炎病例」通報定義的2名檢驗中個案，其檢驗結果，1名為流感與新型冠狀病毒皆陰性，另1名為H1N1流感病毒陽性，皆予以排除；迄今通報9例疑似案例，均已排除。

疾管署表示，現處流感及肺炎等呼吸道疾病好發季節，呼籲計劃前往當地及鄰近區域的民眾，應避免出入傳統市場、醫院等人多之公共場所及接觸野生和禽畜類動物，同時落實肥皂勤洗手、配戴口罩等個人防護措施。

返國入境14日內如出現發燒或類流感症狀，應主動告知航管檢疫人員，依指示配戴口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形(TOCC)，以供醫師及時診斷通報。