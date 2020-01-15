【于美人揪團】各政黨發言人喝「大和解咖啡」 盼台灣弭平傷口、修補世代裂痕

宋楚瑜競總發言人于美人14日邀集朝野各陣營發言人喝咖啡，希望大家都能安撫各自支持者的情緒。(中央社) 宋楚瑜競總發言人于美人14日邀集朝野各陣營發言人喝咖啡，希望大家都能安撫各自支持者的情緒。(中央社)

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台灣2020總統立委大選雖已結束，但選舉期間的攻防造成族群間對立，更有網友出言恐嚇當選者。宋楚瑜競選總部發言人于美人昨(14)日邀集藍綠朝野各陣營發言人喝咖啡，希望大家都能安撫各自支持者的情緒。

昨天發言人茶敘由于美人主揪，參加者包含韓國瑜競總發言人王淺秋、何庭歡、鄭照新，蔡英文競總發言人阮昭雄、顏若芳、廖泰翔，郭台銘核心幕僚劉宥彤、蔡沁瑜，台灣民眾黨發言人陳思宇、林珍羽，參選綠黨不分區立委的精神科醫師鄧惠文，以及時代力量秘書長吳佩芸。

2020大選雖然落幕，但不少民眾因選舉跟朋友鬧翻，甚至家庭裡也有世代對立，還有許多網友到政治人物臉書惡意留言。

中央社引述宋楚瑜競選總部發言人于美人說，她13日看到有民眾到時力立委當選人、小燈泡媽媽王婉諭的臉書留言，讓人感到心痛；她相信這名婦人在小燈泡遇害時，一定也很痛心，但選舉結束後，失落感卻大到讓理智線斷掉。

于美人說，這樣的失落感應該要讓外界理解，不要再讓極端語言在網路泛濫，她希望藉由發言人們集體喝茶，讓社會了解到，選舉結束後要回歸理性的氛圍，她很感動所有發言人接到電話後，都沒有遲疑就來參加。

茶敘開始前，所有黨派發言人也一齊牽手高喊「台灣加油」。阮昭雄則開玩笑說，今天茶敘是總統規格，就像昔日民進黨前主席施明德倡議的「大和解咖啡」。

韓國瑜競總發言人王淺秋說，她這幾天受到許多網路攻擊，許多不堪的字眼不斷出現，現在選舉落幕，希望所有支持者都能平復情緒，而台灣最美風景是人，應該要找回人的價值觀，比如博愛座讓座，「不要再因為借廁所被罵了」，希望台灣能弭平傷痕，並回復到台灣人最可愛的樣子。

台灣民眾黨發言人陳思宇說，台灣沒有人應該被對立或被放棄，希望大家都能一起往前走；蔡英文競總另一位發言人廖泰翔說，最近看到很多小孩跟父母之間因為選舉而對立的情形，希望大家都能多溝通。

郭台銘核心幕僚劉宥彤則說，不管選舉結果是否接受，但快過農曆年了，希望各陣營的支持者都能趁這段時間修補反目的關係；時代力量秘書長吳佩芸說，選舉這幾個月雖然情緒高昂，但這些都已經過去，盼台灣社會能夠和諧相處。

參選綠黨不分區立委的精神科醫師鄧惠文表示，心理學上若帶動者冷靜下來，被帶動者反而會感到被拋棄，大家應該學習面對因選舉而挑起的差異，該如何放下。

鄧惠文認為，14日茶敘的意義，不代表喝完茶就忘記對選民的承諾，因為成熟的社會人格是多元存在，且從來不希望不一樣的聲音消失。