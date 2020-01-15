【最新】吳敦義請辭台灣國民黨主席•林榮德代理　組發會提敗選7大原因

曾任國民黨青年團總團長的林家興（前排中）等人串聯青年行動，15日在中央黨部前廣場公布「解嚴世代革命宣言」，向黨中央提出革新訴求。中央社 曾任國民黨青年團總團長的林家興（前排中）等人串聯青年行動，15日在中央黨部前廣場公布「解嚴世代革命宣言」，向黨中央提出革新訴求。中央社

數名青年黨員15日在國民黨中央黨部大廳高舉「清黨 反紅統」看板抗議，與黨工、保全發生衝突。中央社 數名青年黨員15日在國民黨中央黨部大廳高舉「清黨 反紅統」看板抗議，與黨工、保全發生衝突。中央社

更新時間: 2020-01-15 17:27

首次發稿: 2020-01-15 16:03

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）根據《中時》報導，國民黨中常會今(15)日下午通過吳敦義總辭案，由林榮德代理國民黨主席，曾銘宗代理秘書長。

稍早曾永權代理主席案已被推翻，因為中常委質疑曾永權已經辭職。立院黨團總召曾銘宗則改為代理秘書長一職。最後經中常委推選，產生最新的代理主席林榮德。

《聯合》引述曾銘宗說，他並非中常委，無法代理主席，所以轉任為代理秘書長，主持相關選務，之後會馬上進行相關會議，希望把國民黨穩下來，大步向前走。曾銘宗也說，中常委推舉的林榮德代理主席，經營企業有成，長期以來熱心公益，所有出席的中常委，一致推舉他擔任代理主席。

更新時間: 2020-01-15 16:44

首次發稿: 2020-01-15 16:03

【快訊】吳敦義請辭台灣國民黨主席•曾永權代理 組發會提敗選7大原因

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨在2020總統立委選舉大敗，黨主席吳敦義今(15)日率多位黨務主管向中常會請辭。國民黨青年世代及青壯派議員代表也到場，呼籲全面改組重建國民黨。

綜合《中時》與中央社報導，國民黨今召開敗選後第一場中常會，場外各方人馬都來表態，支持慰留吳敦義主席與韓粉、藍天行動聯盟等到場表達意見，台獨團體台灣國也到場感謝吳主席。

國民黨青年世代及青壯派議員代表也到場，呼籲全面改組重建國民黨。開會過程中，國民黨青年軍衝進黨部，手舉標語高喊「老賊下台」，場面相當混亂。

多名青年與黨工、保全發生激烈衝突，最後遭帶離黨部，一群青年在外面仍持續抗議，高喊「國民黨就是這樣對年輕人的，把年輕人趕離黨部」。

關於代理黨主席的問題，中央社報導，原本有人建議由國民黨立法院黨團總召曾銘宗代理黨主席，但中常會否決此案，曾銘宗改為代理秘書長，由原本的第一副主席曾永權代理黨主席。

稍早報導指出，今天會中將先由組發會報告總統立委選舉輔選工作檢討報告。

檢討報告中列出敗選7大原因，包括：

一、「討厭民進黨」終不敵「亡國感」，

二、兩岸論述未能掌握話語權，無法因應當下變局、

三、惡質網軍帶領風向，候選人品牌形象飽受挑戰，難以爭取中間選民認同。

四、高雄市長勝選模式無法複製，選戰策略選擇失誤、

五、黨內矛盾不團結，輔選力道仍待加強、

六、不分區名單未能符合外界期待，

七、青年參與政治程度高，本黨不受青年選民青睞。

組發會向中常會報告敗選原因之後，再由吳敦義率副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌、副秘書長兼組發會主委杜建德、文傳會主委程美華等5人總辭，立即生效，原先預計將由國民黨立法院黨團總召曾銘宗代理黨主席。

中央社稱，中常會全程不開放採訪，據了解，吳敦義也不會發表感言。

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國民黨第一副主席曾永權（圖）代理黨主席案, 被中常委推翻。（中央社檔案照片）

國民黨總統候選人韓國瑜11日晚間宣布敗選後，黨主席吳敦義（前右2）也率副主席兼秘書長曾永權（前左）等一級主管召開記者會，會中鞠躬向一路相挺的支持者表達感謝及歉意。中央社