泰國微笑航空開闢「清邁-高雄」航線　串起泰北與南台灣兩地觀光的微笑曲線

泰國微笑航空看好台泰兩地旅遊市場發展，從今（15）日起，以空中巴士A320-200的機型開闢「清邁-高雄」航線，每周4班，周二、三、五日各往返1航次。首航儀式由泰國微笑航空執行長主持，駐泰代表處童振源代表應邀出席。

駐泰代表處童振源代表表示，清邁為泰國第二大城、觀光大鎮，具備豐富的觀光資源，而南台灣的人文風景極具開發潛力，期許這條新航線提供泰北與南台灣旅客更便捷服務，同時串起泰北與南台灣兩地觀光市場的微笑曲線，為兩地旅遊業帶來更多商機。

自從新南向政策推行之後，台泰雙向觀光發展非常熱絡，持續創造歷史新高峰。統計資料顯示，去（2019）年11月份泰國共計有39,931人次訪台，較上年同期增長37%，累計去年1月至11月期間，泰國遊客訪台已達361,017人次，同比增長31.31％，居全球10大赴台旅遊市場之冠，同時期台灣旅客到訪泰國供765,378人次，同比增長23.40%。

以往旅行高雄與清邁兩地的旅客必須飛曼谷中轉，十分不便，隨著台泰兩國觀光人次熱絡，泰國微笑航空的新航班高雄－清邁航線，可望為兩地旅遊業帶來更多商機。這是繼長榮航空於前年從泰北清邁直飛桃園之後，新開闢的泰北清邁直飛高雄的全新航線，為泰國北部與台灣南部的遊客提供便捷快速的航空服務。

高雄市觀光局進一步表示，將規劃結合高雄市觀光公協會、觀光業者，搭配剛開航的泰國新航線，前往泰國辦理觀光推廣會，希望開拓泰國市場行銷通路。另外，繼新年燈會後，2月22日至3月8日於高雄內門也會有融合傳統與創新的宋江陣活動，歡迎泰國民眾來高雄體驗不一樣的藝陣文化，品嘗屬於高雄山城的美味料理！

駐泰代表童振源親自蒞臨清邁參加首航儀式，並致贈每位旅客一個輕便摺疊式旅行袋，他表示清邁是位於泰北的泰國第二大城，具有深厚的文化底蘊，生活步調和緩、悠閒、清靜，曾名列旅遊雜誌TripAdvisor票選為世界25大最佳旅遊地，也名列過Travel and Leisure十大旅遊城市，目前在曼谷國際機場與台灣桃園國際機場航班飽和的狀況下，新航班可望提升高雄小港機場的運轉能量，帶動台灣南部整體觀光產業產值，為2020年台泰兩地觀光交流增添新的動能。

為感謝廣大泰國遊客的支持，並持續為泰國赴台觀光熱潮增加動能，駐泰國代表處特別規劃舉辦「2020泰國台灣觀光季」活動，提供泰國旅客專屬優惠，並號召台灣觀光產業共同參與，目前共有14個縣市共襄盛舉，總計提供超過200項優惠，泰國籍旅客於2020年2月至4月期間前往台灣旅遊，僅需憑泰國護照便可享有食、住、行、育、樂等多項優惠，旅客可至網站查詢詳細優惠資料。

駐泰代表處期許藉由「2020泰國台灣觀光季」的舉辦，結合泰國旅客免簽證的政策，串連教育、醫療、科技等領域，持續行銷推廣台灣旅遊，讓泰國旅客親身感受台灣的溫度與風貌，再創台泰觀光交流新高峰。如今清邁-高雄直飛航線開通，勢必帶動泰北廣大的泰國朋友到台灣旅遊，特別是在泰北將近三十萬僑胞到南台灣體驗美麗風光與風土民情，拉近泰北僑胞與台灣之間的情感。