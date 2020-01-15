為臺灣孩子寫歌—簡上仁

（台灣英文新聞／文化組 報導）在愛學網108年的名人講堂中，邀請到了田園樂府樂團的團長簡上仁擔任來賓，在這期採訪當中，簡老師談到從小在鄉土人文的環境成長，吸收兒時養分，創作出動人臺灣歌謠的心路歷程。

《正月調》的創作過程和靈感

這一首歌它是在敘述著，我們一代一代的人們在新春的期間，大家從正月的初一早，初二早，初三睏到飽，初四接神，這樣一直到十五元宵暝，敘述著這樣一個連結生活的文化。

這首歌其實在我們小時候，就是一種唸謠，後來我稍微把它整理了一下，然後把它配上曲子，把它叫做正月調，得到了金韻獎的作曲獎，透過這首歌獲得的肯定跟鼓勵，我更希望我能夠寫出更多的優質的臺灣歌謠，來扭轉現在ㄧ般人對臺灣歌謠，總是以為它是比較粗俗的那種誤解。

對閩南語歌謠的情感

我從小媽媽就會念很多的童謠、講很多民間的故事，還有電影等等，當時我在鄉下長大，整個環境裡面很容易接觸到歌仔戲、布袋戲、皮影戲，還有陣頭啦，老師如果不在班上，同學就會說：「演布袋戲給我們看！」在這樣的環境之下，慢慢把這種鄉土民俗曲域的點點滴滴，累積在腦海裡面，然後把這些音樂的種子種在我的心田上面。

鼓勵小朋友的一段話

鄉土母語的歌謠，就是我們的音樂根源，有這樣的根源之後，我們才能開出美麗跟有臺灣特色的代表的音樂花朵。小朋友，大家一起來唱臺灣歌吧。



簡上仁 (國家教育研究院圖片)