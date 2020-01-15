〈時評〉台灣不缺在野黨

自由時報在一月十四日以《國民黨何時東山再起》為題的社論中，對中國國民黨一月十一日總統與立委選舉的雙雙挫敗進行剖析把脈；除了提出殷殷吿誡外，也對救亡圖存的處方獻策、並指點一盞盞的明燈。

其實，說難聽點：台灣，不缺在野黨！更不缺泡沫化政黨！在野黨多一個或少一個，又如何？中國國民黨就是被台灣選民全面下架，並掃進垃圾堆，又如何？台灣還怕沒有其它政黨取而代之嗎？

做為台灣最大的在野黨，中國國民黨下一步要何去何從，是該黨的家務事，主動權全操在該黨自己手上，外人的說三道四，甚至於下指導棋，都難免有越俎代庖、隔靴搔癢之譏？！對絕大多數非中國國民黨黨員的台灣人而言，能想也該想的是，一個連改革自救都做不到的政黨，憑什麼說服大家在下一次選舉，放心投它一票，以期在其帶領下，台灣的自主權、民主成熟度、經濟、國防、外交困境等等，能得到正面的提昇？

號稱百年老店的中國國民黨，移植台灣七十年，在台灣顯然患有外來物種的水土不服症。它早年雖然排斥共產黨，卻未減輕對民主的打壓；現在對共產中國附和傾斜、一心一意想把民主台灣跟共產中國送作堆──站在台灣、民主對立面的立場，是始終如一的。

這個在台灣的政黨，不曾為它當年的為虎作倀、吃香喝辣道個歉，沒有為它一手建構民眾不信任度高達七、八成的司法說聲對不起，沒有為它製造許多特權附隨組織（諸如救國團、婦聯會）講一句「不好意思」。截至目前為止，這個黨沒有反省的機制、沒有認錯的勇氣、更沒有知恥的文化！

2020的選票已清楚表達：跟共產中國距離愈近，跟愛民主自由的台灣人的距離就愈遠！私自走入中聯辦的人，就進不了總統府！在台灣的政黨／政客，要繼續把虛幻的一中各表，當自我催眠的寶貝？要繼續把「兩岸同屬一中」、「兩岸經濟連結」，當台灣政經的最高指導原則？要繼續把胡言亂語的無良政客，當黨的救世主？要繼續把與敵人唱和的聲音在國會上演？只能套用中共祖師爺毛澤東曾經講的「天要下雨、娘要嫁人，由他去吧！」反正，這樣的政黨／政客，要挑戰台灣人的智商與容忍度，下一次選舉，台灣人自會以手中的一票，給出要接納、排斥還是唾棄的答覆！

敬告所有的政黨／政客一句話：台灣不缺在野黨！也不缺泡沫化的政黨！

（作者為新竹教育大學退休副教授）