「常咀嚼　健康老密技」公益影片 每點閱一次台灣瑪氏捐一元支持弱勢長者

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）中華民國老人福利推動聯盟於今（15）日舉辦「你我一家人 憶起和你吃飯」活動，邀請長輩於春節前夕一起歲末圍爐同歡，活動現場上台灣瑪氏（股）公司拋磚引玉捐贈老盟新台幣30萬元，以實質行動支持銀髮長者福利，此外，陽明牙醫學院的教授與學生更帶領現場300位長者齊做健口操，讓大眾了解「健康老，從口開始」。

台灣於2018年正式邁入高齡社會，預估將在2026年成為「超高齡社會」，屆時每年需要投入的相關長照經費將超過800億元！台灣前進文化發展協會呼籲國人正視銀髮海嘯的嚴肅議題，並積極召集國內相關產、官、學及社福單位攜手合作，推廣「健康老，從口開始！」預防保健觀念。

其中「一塊做公益，點閱有意義」活動，邀請獲選為全球最佳職場（World's Best Workplaces 2019）」的Mars, Incorporated瑪氏集團在台灣的分公司作為首波公益贊助單位。只要「常咀嚼健康老 密技」的小精靈動畫被點閱觀看一次，就由台灣瑪氏公司捐贈新台幣一元給「中華民國老人福利聯盟」，目標兩個月內點閱數量超過30萬次，達標後立即捐款。

影片來源：台灣前進文化發展協會TACA（https://www.youtube.com/channel/UClJnBWksNvhB8hYuFMeSMew/featured）。

「常咀嚼健康老 密技」Happy Chewing, Healthy Aging公益教育影片是由日本萬代南夢宮娛樂株式會社公益授權贊助，並以風靡全球小精靈遊戲機概念所製作，透過小精靈吃下四個防老大力丸，淺顯易懂的畫面，提醒即將面臨初老及擔任照護銀髮長者主力的40-50世代，能夠及早從口出發執行防老密技。

瑪氏公司瑪氏箭牌事業部台灣市場總經理潘家安表示，瑪氏集團已在全球營運超過百年，更在台灣深耕超過40年，我們非常樂於參與促進國人健康的公眾事務及宣導預防重於治療的重要。

總經理潘家安說明，根據國內權威的陽明大學牙醫學院及許多日本（2006年就已經進入超高齡社會）的醫學研究報導告訴我們，保持良好的咀嚼與吞嚥能力，將有助於預防銀髮失能、失智的發生，並減輕政府及家庭在各種層面的照護壓力。」

台灣前進文化發展協會理事長池國平也表示，透過有趣的衛教宣傳，更有效地讓社會大眾了解「健康老，從口開始」：維持口腔健康、鍛鍊咀嚼力，有助活化大腦；靈活吞嚥功能，就能均衡攝取營養；降低失智、失能發生機率，從容自在地面對銀髮海嘯、快樂享受銀髮生活！