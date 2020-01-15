「晶片身分證」資安疑慮多　台灣民間團體籲在野黨堅守立場、勿通過預算

台灣人權促進會、開放文化基金會等團體, 15日在立法院舉行「人民隱私要保障 eID預算不能放」記者會 (中央社) 台灣人權促進會、開放文化基金會等團體, 15日在立法院舉行「人民隱私要保障 eID預算不能放」記者會 (中央社)

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）內政部預計今年(2020年)10月全面換發俗稱「晶片身分證」的新一代數位身分識別證，編列4億2千萬元預算推動，遭在野黨提案全數凍結或刪減。

民間團體質疑，數位身分證恐有個資保護及資安不足的風險，並在今天(15日)舉行記者會呼籲曾提案刪減身分證預算的在野黨團，要堅守立場。

綜合中央廣播電台與中央社報導，立法院朝野黨團明天(16日)將協商109年度中央政府總預算，其中針對內政部提出換發晶片身分證(eID)的4億2千萬元預算，國民黨立委許毓仁認為，晶片規格及法規配套仍有疑慮，提案預算全數凍結，親民黨團及時代力量黨團也質疑有資安疑慮，提案全數減列。

包括台灣人權促進會、開放文化基金會、台灣守護民主平台、台灣永社、台灣社會心理復健協會、軟體自由協會、民間司法改革基金會今天(15日) 共同舉行「人民隱私要保障，eID預算不能放」記者會。

台灣人權促進會秘書長施逸翔表示，立法院已確定要召開臨時會處理中央政府總預算，而過去包含國民黨立委、親民黨團、時代力量黨團都曾對數位身分證提出預算刪減案，他希望在野黨都要堅守立場，不該為了通過總預算而撤守。

施逸翔盼剛贏得大選的民進黨政府，也要懸崖勒馬，重新檢討評估數位身分證。

台灣人權促進會副秘書長何明諠表示，去年(2019年) 有不少立委都質疑數位身分證恐引發個資保護跟資安風險，許多學者也投書，認為現行的法規，不足以因應換發身分證之後的風險。

他說，所有在野黨團都否決晶片身分證預算，顯見eID風險未解仍是共識，且過去立法院安排兩次關於eID專案報告中，部分民進黨委員也對我國法律在個資保護及資訊安全不足之處提出質疑，因此呼籲在野黨堅守提案，不要向行政機關妥協。

何明諠批評，內政部執意要推行數位身分證，就是把憲法保障人民隱私權視為兒戲，呼籲內政部不要忽視人民的隱私權，在野黨則堅守提案，不要妥協於行政機關的壓力；至於執政的民進黨團，不要輕易放行，「今天的放行就是明天的風險」。

開放文化基金會董事長李柏峰指出，國發會不斷宣稱晶片身分證是身份識別鑰匙，可以開啟政府的數位服務，但使用這些服務後產生的數位足跡，一般人如何查詢及刪除？且數位服務的資安防護，目前都看不見政府有相關規劃。

台灣守護民主平台副會長涂予尹表示，eID應用層面廣泛，可能衍生的資訊隱私爭議，早已遠遠超過戶籍法的射程範圍，不修法或立法，難以符合大法官釋字第603號的意旨。同時，個資法欠缺專責中央主管機關，也亟待修法改造，因此呼籲在進行法令修訂前，立法院不應貿然通過eID相關預算。

中央社引述內政部政務次長陳宗彥回應表示，在推動數位身分證的過程中，會持續跟各界做溝通。對於個資保護、資安的部分，內政部一定會用最嚴謹的態度面對，相關規劃過程，也是用最嚴謹態度謹慎處理。

他說，各界若對數位身分證的資安提出有疑慮的意見，內政部會作為參考，希望數位身分證的推動是在國人有信心之下順利完成。若有必要的話，內政部也會與有疑慮的團體做進一步說明與溝通。