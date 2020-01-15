簡又新專欄 – 亞馬遜雨林森林大火

亞馬遜熱帶雨林地處南美洲，面積達550萬平方公里，佔全世界雨林面積的一半，相當台灣島152倍大，它橫跨了8個國家，當中更有4個國家以「亞馬遜」作為州名，是世界上最大、物種最豐富的熱帶雨林。不幸，在2019年8月間，發生一起不尋常的大火使亞馬遜雨林成為全球最關心的議題，其影響範圍之大，可能超越我們的想像。

事實上，森林大火原本屬自然現象之一，以亞馬遜雨林為例，每年適逢7月至10月乾季期間，當天氣乾燥且氣溫上升時，會使樹木和森林的溫度上升，此時若遇雷撃，或者樹葉和樹枝之間互相摩擦產生靜電，就可能引起火花，使樹木開始燃燒，嚴重將演變成森林大火。不過，自然現象引起之火災很容易就被熱帶雨林豐沛的雨水所消滅，在大火發生後一段時間，森林通常能夠透過自我修復能力，恢復生機，這就是大自然裡生生不息循環的生態系統。

本次亞馬遜雨林野火浩劫，各大輿論直指與中美貿易戰息息相關，起因中國為報復美國調高中國輸美貨品關稅，進而凍結美國大豆每年3000萬頓至4000萬噸採購量，並轉向巴西採購，巴西為因應龐大訂單，只好不斷肆意砍伐亞馬遜雨林，以利擴大種植面積，嚴重破壞生態平衡；觀察火災發生頻率，截至今年8月份，已發生超過七萬起火災，比去年同期所發生之四萬起火災多了接近一倍的數量。森林火災所衍生帶來的空污影響範圍達兩千公里；在該範圍5,500公尺的高度仍可偵測到高濃度含量的一氧化碳，嚴重影響到亞馬遜雨林與生物群的存續。

國際間對於森林保育行動其實十分關注與積極。聯合國早在1994年便促成了《聯合國氣候變遷綱要公約》(UNFCCC)，其中不僅僅定立了減碳、平衡生態、確保糧食等主旨，更制定了支援開發中國家的各種方法。其中就包括了對原木的保育政策—調查紙業公司對於木頭取材的來源是否來自人造林等手段防止森林被破壞。

從這次亞馬遜森林大火中我們更可以清楚認識到永續發展概念的重要性，必須同時兼顧社會面、經濟面以及環保面才能永續發展。巴西政府正是由於在政策上未符合永續性，偏向一時的經濟短利，忽視生態保育之重要性；企盼這場大火可喚醒更多國家對於森林保育之重視，永續經營才能保有青山，畢竟地球60%的氧氣都是由森林產生，一但遭破毀，影響所及還是生活在藍色星球上的萬物與人類。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出