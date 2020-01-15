《反滲透法》公告實施　蔡英文：反滲透非反交流

總統蔡英文15日上午在總統府敞廳發表迴廊談話 總統蔡英文15日上午在總統府敞廳發表迴廊談話 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統蔡英文今（15）日簽署《反滲透法》並公告實施，她在上午發表談話時強調《反滲透法》不是反交流，兩岸間正常交流不會受到影響，並提出三個方針，要求行政院各相關部會持續向社會宣導。

蔡總統表示，她在今日已簽署公告《反滲透法》，《反滲透法》不是反交流，違法構成要件非常嚴謹，只要不是受到中國政府指示、資助或委託，違法提供政治獻金、從事競選活動、進行遊說、破壞集會遊行，以及妨礙選舉等行為就屬正常交流，不會受到影響。

蔡總統也指出針對《反滲透法》的實施已下達三項指示，第一是要求行政院相關部會持續宣導，避免民眾因為不了解本法內容產生不必要的恐慌，並應及時澄清外界理解錯誤的地方。

其次是行政院組成專案小組，將違法或不違法的行為態樣公告周知，使民眾易於分辨了解並持續滾動檢討；此外，海峽交流基金會設置諮詢服務窗口提供民眾相關資訊，並彙整意見提供大陸委員會在專案小組討論處理。

《反滲透法》於去年12月31日在立法院三讀通過，明定任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，捐贈政治獻金、捐贈經費供從事公民投票案之相關活動，或從事競選活動，違者處五年以下有期徒刑或併科罰金新台幣1,000萬元以下。

此外，該法規定，任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，違法進行遊說法，違者處50萬元以上500萬元以下罰鍰；若是遊說內容涉及國防、外交及大陸事務涉及國家安全或國家機密，違者處三年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

而針對政府是否制定《難民法》協助香港反送中運動人士來台尋求庇護，蔡總統表示，現行針對香港市民來台已有相關法律行為準則（《香港澳門關係條例》第18條），政府會按照法律提供協助。