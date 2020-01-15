武漢肺炎「有限度人傳人」　台灣疾管署急說明: 侷限家人或醫護人員

中國春節交通運輸10日啟動，中國旅客運量料將達30億人次。美國專家說，春運將增加武漢肺炎病毒在人群中的傳播。圖為福州火車站。（中央社) 中國春節交通運輸10日啟動，中國旅客運量料將達30億人次。美國專家說，春運將增加武漢肺炎病毒在人群中的傳播。圖為福州火車站。（中央社)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 世界衞生組織WHO昨(14)日提醒，中國武漢爆發的2019新型冠狀病毒可能造成「有限度人傳人」現象，引發外界疑慮。

為此，衛生福利部疾病管制署署長周志浩今天(15日)臨時召開記者會，說明所謂「有限度人傳人」，主要侷限於家人或醫護人員等會與病患近距離接觸的情況，一般民眾並不會受到影響。

綜合中時與中央廣播電台報導，針對世衞組織發言人14日指出，武漢爆發的「2019新型冠狀病毒」（nCoV）疫情不排除「有限度人傳人」；中國疾病預防控制中心也在15日發出最新通知，指出新型冠狀病毒感染的肺炎病例目前仍維持41例，包括6例重症、1例死亡。

確診個案中，有一對夫妻是先生在華南海鮮市場工作，太太並未在該市場工作，但是兩人都受到感染，不排除是一起家庭群聚案例。

疾管署署長周志浩上午臨時召開記者會指出，武漢疫情目前並無社區感染，僅限家人或醫護人員等會與病患近距離接觸的情況，一般民眾並不會受到影響，呼籲民眾不用恐慌。

周志浩說：

周志浩指出，所謂近距離是指飛沫傳染最遠的距離、1公尺之內。目前傳染力與武漢疫情相當的，如中東呼吸道症候群Mers或禽流感都是，但與Sars一感染就容易變成重症並不相同。

至於是否有中國武漢該對夫妻以外、其他人傳人的個案？《中時》引述周志浩表示，目前中方「沒有揭露」其他更多訊息，僅回覆表示「大部分感染個案都是在華南海鮮市場工作者」。

周志浩呼籲民眾安心之餘也提醒，現在正值呼吸道疾病流行季節，建議若有不適的民眾，最好最好戴上口罩儘速就醫，並勤洗手；一般民眾也要勤洗手，同時避免到人多擁擠的地方，以免遭到感染。