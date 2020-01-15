【懷舊正夯】台灣屏東日式眷舍燈節X味精盒造型悠遊卡　

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）屏東勝利星村燈節今年(2020)再度延續去年屏東燈會風潮，將於18日晚間以國語老歌之夜啟動點燈，這幾天進行試燈，主題「花現鼠光」的燈節，引領民眾在日式眷舍巷弄裡回味童年的躲貓貓。

勝利星村的巷弄轉角目前已陸續布置了不同燈飾，以象徵新春喜氣的花與懷舊眷村為主題，近日試燈讓路過民眾也情不自禁停下腳步搶拍。中央社引述文化處長吳明榮表示，今年勝利星村燈節以「花現鼠光」為主題，就是希望用光藝術和濃濃年味活動，讓遊客在勝利星村感受長大後漸漸消失的傳統年味。

吳明榮說，縣府今年特別針對鼠年，在巷弄間設計了許多「老鼠愛上貓」的光飾橋段燈節，溫馨有趣和充滿故事的燈飾搭配系列活動，值得民眾在此待上一整天。

文化處表示，縣府與鶴聲國小和勝利國小學童合作，彩繪200組童年中印象深刻的「奶粉罐燈籠」，營造出家家戶戶張燈結綵的新春喜氣；還有幾處燈飾讓網美不虛此行；也打造2座大型藝術裝置，包括將眷村老物件和好東西打包成逢年過節禮物，讓民眾重現記憶中的眷村新年。

文化處表示，配合燈節活動，縣府特別為屏東辦理全國中學運動會設計棒球版和舉重特仕版勝利星村小P孩提燈大放送，燈節從18日點燈，持續至2月9日，限量小提燈在燈節期間每日限量100份，市集期間加碼每日限量500份。

縣府歡迎民眾一起到勝利星村回憶小時候家家戶戶寫春聯、辦年貨、晾香腸臘肉、放炮竹的好時光，也見證勝利星村不再只是歷史文化的展示場域，更是屏東文創品牌櫥窗。

另一方面，悠遊卡公司也趕上懷舊風，推出「味王味精造型悠遊卡」（附圖如上) ，希望 把回憶具體化，把好味道留在身邊。

說起來「味王」 味精應該是不少人家中廚房必備的調味品，今年適逢味王食品廠成立滿一甲子， 為了紀念這個熟悉的好味道，悠遊卡公司特地發行「 味王味精造型悠遊卡」，採味王味精等比例縮小製作， 搭配金色鑰匙圈吊飾，除了有濃濃古早味之外，也充滿年節氣氛。

悠遊卡公司表示，「味王味精造型悠遊卡」自今天(1月15日)早上10時 起在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET 及OK超商開始預購，每款售價新台幣190元，至1月22日晚間 11時59分截止。

屏東勝利星村燈節18日晚間將以國語老歌之夜啟動點燈，今年主題為「花現鼠光」，將讓民眾重溫眷村過往的年味。（屏東縣政府提供）中央社