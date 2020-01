【快訊】洛杉磯達美客機空中放油迫降　波及加州5小學56人受傷

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 達美航空公司(Delta Airline)一架波音777客機,美西時間14日上午11點32分,從洛杉磯準備飛往中國上海,不過起飛25分鐘後就因為引擎故障緊急返回洛杉磯國際機場(LAX)。

由於迫降前需在空中先放油,減輕飛機降落時的重量,以便安全降落。但地面上加州卡德希市(Cudahy) 的多間小學及社區居民都來不及疏散,目前已經知道至少有56名小孩跟大人受傷,出現皮膚、眼睛不是或者呼吸困難等症狀。

據了解至少有5所學校因飛機潑下的油料受害。所幸受害者情況都不嚴重,不需要住院。

圖/美聯社

DELTA flight 89 to Shanghai dumping fuel, returning to LAX W/ unknown emergency pic.twitter.com/UQVnRuc0IA

BREAKING: Delta Flight 89 dumps fuel on approach to Los Angeles International Airport; fire crews are assessing dozens of children at a Cudahy elementary school pic.twitter.com/o065Mt7ICp