會動的星空！梵谷沈浸式體驗展　台北新光三越震撼登場

《再見梵谷－光影體驗展》台北場自15日展至4月5日（圖/台灣英文新聞） 《再見梵谷－光影體驗展》台北場自15日展至4月5日（圖/台灣英文新聞）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）梵谷經典作品《星夜》動起來了！巡迴全球吸引超過百萬人朝聖的《再見梵谷－光影體驗展》來到台北展出，透過科技將梵谷創作打造沈浸式展覽，並加上古典音樂及神秘氣味，讓梵谷迷身歷其境體驗畫家當時的歐洲生活，自15日至4月5日於新光三越信義新天地 A11 館六樓展出。

巡迴全球的《再見梵谷－光影體驗展》（Van Gogh Alive）至今已於全球超過 50 個城市展出，累積超過 600 萬參觀人次紀錄，透過當代科技將荷蘭後印象派巨匠梵谷的《向日葵》、《星夜》、《麥田群鴉》等 3,000 幅作品與珍貴手稿轉作動態影像，以高規格環繞巨幕投影展示，結合視覺、聽覺與嗅覺的多感官體驗，讓觀眾彷彿親身躍入跳脫現實的魔幻空間中。



「亞爾的臥室」展區重現梵谷生前最後兩年的創作時光，黃子佼逗趣留影（圖/KKLIVE）

今（14）日開幕茶會上特別邀請長期關注藝術與潮流的跨界頑童－黃子佼擔任引言人。意外發現跟梵谷竟然同天生日的黃子佼打趣地說：「這天生日的人都特別有才華！」而搶先體驗完展覽的他更讚嘆這是「2020 最值得期待的沉浸式大展！」

由 KKBOX 旗下音樂暨藝文活動品牌 KKLIVE 獨家引進，《再見梵谷－光影體驗展》是台灣首個以世界級經典畫家為主題的沉浸式光影藝術展。近年沉浸式的藝術觀賞體驗蔚為風潮，為了呈現最棒的視覺效果，在場地選擇上也格外謹慎，無論空間大小、比例與高度都超過官方標準規格，這次代表澳洲知名策展公司暨授權單位 Grande Exhibitions出席的Rob Kirk 更表示：「台灣是歷年海外巡展中最能完整呈現作品震撼度的一站。」



代表Grande Exhibitions出席的Rob Kirk（右4）以及各界貴賓於開幕會上合影（圖/KKLIVE）

此次，展覽使用 Grande Exhibitions 開發的 SENSORY4™ 投影系統，以40多台高畫質投影機搭配影院級環繞聲效，結合最高達6公尺的巨型螢幕，搭建成目不暇給的絕美空間。

隨著梵谷的畫作在螢幕上流動，展區搭配梵谷同時期的李斯特、韋瓦第、舒伯特、巴哈等大師經典樂章作為陪襯；更驚喜的是，隨著梵谷的創作生涯演進，在陸續遊歷荷蘭、亞爾、聖雷米和奧維小鎮的同時，現場將散發出不同的香氣，分為前中後調。前調有柑橘、青草等較清新的味道，中調為薰衣草、鼠尾草的花香調，到了後調則是較溫暖的木頭、麝香與琥珀氣味。在視覺與聽覺的享受後，本次展覽更利用不同香氛觸發嗅覺來刺激大腦，使觀展的體驗更加深刻。



《麥田群鴉》（圖/KKLIVE）



《盛開的杏樹》（圖/KKLIVE）

除了兩大主要投影展區，主辦單位更規劃「認識梵谷」靜態展示區，透過《向日葵》、《星夜》、《麥田群鴉》、《盛開的杏樹》和《紅色葡萄園》等 13 件最膾炙人口的作品介紹，引導觀眾走入梵谷曲折而短暫的一生；「亞爾的臥室」則以現場實景重現梵谷生前最後兩年的創作時光，讓觀眾一腳踩進經典畫作之中，留下深刻紀念；而適合親子共同參與的「繪畫區」，將透過投影方式教授素描技法，並提供畫架和紙筆，讓大人小孩一起互動臨摹，兼具娛樂性與教育意義。無論是專業藝術工作者、親子族群或一般民眾，都能透過這個展覽用最簡單、輕鬆的方式去了解梵谷的藝術成就。

《再見梵谷－光影體驗展》台北場，將自15 日起至4月5 日止於新光三越信義新天地 A11 館六樓展出，過年期間不休展，玉山銀行卡友與 KKBOX Prime 會員至現場購票可享購票優惠。



指定贊助商「中華賓士」也在此次合作中特別選定車款 The new CLA 與梵谷的畫作《隆河的星夜》完美結合，將梵谷名作與 CLA 200 Coupé 轎跑車的美學曲線相互融合，打造獨一無二的限定外展，將於14日及15日於新光三越信義新天地 A11 香堤大道廣場展出。（圖/台灣英文新聞）