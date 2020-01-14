博鰲亞洲論壇3/24登場　聚焦世界變局

博鰲亞洲論壇秘書處今天在北京宣布，博鰲亞洲論壇2020年年會將於3月24至27日在海南博鰲召開，主題是「應對世界變局 攜手共創未來」。

博鰲亞洲論壇秘書長李保東下午在記者會表示，2020年年會初步計畫設置50餘場活動，包括開幕式暨全體大會、分論壇、圓桌會議和特別對話等。各場會議將針對「剖析變局、應對變局」這一主線展開。

李保東並提到，博鰲亞洲論壇2020年年會將推出6份重量級報告，包括「亞洲經濟前景及一體化進程2020年度報告」、「自由貿易協定：亞洲的選擇」報告、「亞洲金融發展報告—普惠金融篇」、「亞洲減貧報告2020」、「博鰲亞洲論壇創新報告」和「博鰲亞洲論壇全球健康論壇首屆大會報告」。

博鰲亞洲論壇（Boao Forum for Asia）由25個亞洲國家和澳洲發起（2006年增至28個），2001年2月27日在海南省瓊海市萬泉河入海口的博鰲鎮召開大會後宣布成立。

論壇為非官方、非營利性、定期、定址的國際組織，為政府、企業和專家學者提供一個共商經濟、社會、環境及其他相關問題的對話平台。海南博鰲為論壇總部永久所在地。

前副總統蕭萬長去年以兩岸共同市場基金會榮譽董事長身分率團參加博鰲亞洲論壇年會，期間與中國國務院總理李克強舉行了「蕭李會」。