前太電董事長孫道存台幣3千萬元交保　今獲釋回家過年

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）前太電董事長孫道存，涉侵占罪被台北地院裁定羈押禁見。台北地院昨(13)日改裁定孫道存3000萬元交保，並限制出境、出海。孫道存的律師今（14)日下午到北院辦理交保手續。

綜合《自由》與中央社報導，今下午近5點，孫道存正式獲釋，他帶著口罩、帽子步出台北看守所，面對媒體詢問，完全不發一語。

孫道存因掏空太電200億元入獄3年，今年(2020年) 元旦刑滿出獄；但他另涉嫌侵占基金會1.2億元，同天再被羈押禁見。

台北地方法院於出獄日1月1日提訊他開庭後，認定他涉侵占金額逾1億元，除應負刑責外，未來可能面臨高額民事求償或刑事沒收，可能逃亡以規避民、刑事責任，裁定羈押禁見。

孫道存7日委託辯護人提出準抗告，主張應撤銷羈押，台北地院組成合議庭審理後，裁定撤銷原裁定，發回更裁。本案受命法官昨天(13日)召開調查庭。

中央社報導，孫道存庭訊時表示，他在八德外役監服刑時，每次外出都提早返監，前案審理時均準時出庭，不會逃亡，且家中還有96歲老母，希望能返家跟母親一起過年。

法院最後裁定孫道存新台幣3000萬元交保，限制住居、出境、出海，每天定時到派出所報到。

孫道存現年70歲，是時尚名媛孫瑩瑩與孫芸芸(「微風廣場」董娘) 的父親。他曾任太平洋電線電纜公司總經理，為台灣大哥大創辦人、首任董事長。在太電公司資產掏空案中，法院判決孫道存與胡洪九應賠償公司台幣140億元，孫道存宣布個人破產，判處3年徒刑，孫道存所涉的太電掏空案，纏訟長達13年，直至2017年8月最高法院才駁回上訴，全案判決確定。

太電案大事記 (資料來源: 中央社)