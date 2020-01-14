前太電董事長孫道存台幣3千萬元交保　今獲釋回家過年

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）前太電董事長孫道存，涉侵占罪被台北地院裁定羈押禁見。台北地院昨(13)日改裁定孫道存3000萬元交保，並限制出境、出海。孫道存的律師今（14)日下午到北院辦理交保手續。
綜合《自由》與中央社報導，今下午近5點，孫道存正式獲釋，他帶著口罩、帽子步出台北看守所，面對媒體詢問，完全不發一語。
孫道存因掏空太電200億元入獄3年，今年(2020年) 元旦刑滿出獄；但他另涉嫌侵占基金會1.2億元，同天再被羈押禁見。
台北地方法院於出獄日1月1日提訊他開庭後，認定他涉侵占金額逾1億元，除應負刑責外，未來可能面臨高額民事求償或刑事沒收，可能逃亡以規避民、刑事責任，裁定羈押禁見。
孫道存7日委託辯護人提出準抗告，主張應撤銷羈押，台北地院組成合議庭審理後，裁定撤銷原裁定，發回更裁。本案受命法官昨天(13日)召開調查庭。
中央社報導，孫道存庭訊時表示，他在八德外役監服刑時，每次外出都提早返監，前案審理時均準時出庭，不會逃亡，且家中還有96歲老母，希望能返家跟母親一起過年。
法院最後裁定孫道存新台幣3000萬元交保，限制住居、出境、出海，每天定時到派出所報到。
孫道存現年70歲，是時尚名媛孫瑩瑩與孫芸芸(「微風廣場」董娘) 的父親。他曾任太平洋電線電纜公司總經理，為台灣大哥大創辦人、首任董事長。在太電公司資產掏空案中，法院判決孫道存與胡洪九應賠償公司台幣140億元，孫道存宣布個人破產，判處3年徒刑，孫道存所涉的太電掏空案，纏訟長達13年，直至2017年8月最高法院才駁回上訴，全案判決確定。
太電案大事記 (資料來源: 中央社)
- 92年9月24日，太平洋電線電纜公司爆發掏空案，首度遭檢調搜索。
- 93年2月，太電前後任董事長仝玉潔、孫道存、仝清筠（仝玉潔之子）及胡洪九等人被限制出境。
- 93年11月8日，台北地檢署傳訊仝玉潔、仝清筠、孫道存及胡洪九，胡洪九遭檢方聲押獲准，仝清筠則獲新台幣2000萬元交保，仝玉潔、孫道存皆500萬元交保。
- 93年12月16日，北檢將胡洪九、孫道存、仝清筠、仝玉潔、秘書黃靜琳、太平洋光電副董事長繆竹怡等6人起訴，胡洪九遭求刑20年。
- 94年8月29日，台北地方法院裁定胡洪九以1億5000萬元交保。
- 99年7月30日，北院判刑胡洪九18年、孫道存4年、仝清筠3年2月、黃靜琳1年6月、繆竹怡6年；仝玉潔在審理期間過世，北院判決公訴不受理。
- 105年3月29日，二審判胡洪九14年6個月、孫道存3年徒刑。
- 106年8月31日，太電案三審定讞，維持二審判決。
- 106年9月29日，孫道存入監服刑。
- 109年1月1日，孫道存服刑期滿出獄，另涉侵占罪遭起訴，北院認定孫道存有逃亡、串證之虞，裁定羈押禁見，隨後將他押往台北看守所。