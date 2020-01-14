侯sir也挺「黑熊」 麥導「黑熊來了」攻占威秀

新北市長侯友宜今天到板橋大遠百威秀影城， 以行動支持金鐘獎導演麥覺明首部臺灣生態電影「黑熊來了」， 市府包場邀請新北生態保育志工們走進電影院觀賞， 以實際行動支持臺灣黑熊保育，本片男主角「熊吉拉」也一同登台， 和侯sir一起邀請大家來關心臺灣的山林、重視生態保育。

臺灣黑熊被文化資產保存法列入瀕危動物或珍貴稀有動物， 在農委會公告的保育類野生動物名錄中亦是屬於瀕臨絕種野生動物。 在國際上，亞洲黑熊在瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITE S）中，禁止國際間對這個物種任何產品與任何形式的交易， 也是世界自然保護聯盟IUCN紅色名錄的易危物種。

侯友宜表示，因目前全臺臺灣黑熊僅約200-600隻， 以國際認定之標準，一個族群永續生存的成熟個體數量需達到2, 000隻來看，顯然台灣黑熊的數量並沒有達到一個安全值， 且影像紀錄極少。麥導歷經11年深入臺灣山林，近距離紀錄臺灣黑 熊的蹤跡，民眾能夠透過他的鏡頭，瞭解保育工作極為不易、 需要更多人投入與關注。此外，麥導一直以來也與市府配合， 報導本市原生動植物復育工作， 讓更多人看見新北努力維護的好山好水。

麥覺明導演希望觀眾能透過本片更了解臺灣黑熊與他們的生存危機， 進而引發更多保育意識。農業局更指出，新北市秉持友善環境信念， 持續推動永續山林保育、海岸防風定砂造林，並積極復育臺灣原生植 物，亦推動友善契作平台，媒合產銷雙方， 期望在開發利用與生態保育間取得平衡，創造環境永續。 也呼籲民眾可從日常生活中的小事做起，如使用環保袋、減塑等， 大家一起為環境做一件事，保育工作缺你不可。

照片由新北市政府農業局提供