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流感正值高峰期　38歲患者併發肺炎、心肌炎　住院7天過世

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/01/14 17:45
流感疫情正處高峰期，上週流感併發重症病例數呈現上升趨勢，超過12萬人次就醫，新增118例流感併發重症個案。

流感疫情正處高峰期，上週流感併發重症病例數呈現上升趨勢，超過12萬人次就醫，新增118例流感併發重症個案。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）疾管署今（14）日在疫情週報指出，流感疫情正處高峰期，上週流感併發重症病例數呈現上升趨勢，超過12萬人次就醫，新增118例流感併發重症個案；另也增加8例與流感相關死亡個案，其中一人年僅38歲，創下本季最年輕紀錄。

根據疾管署監測資料顯示，國內上週(1月5日至1月11日)門急診類流感就診達124,118人次，較前一週上升7.6%；新增118例流感併發重症病例，以感染A型H1N1(113例)為多；此外，上週添8例死亡個案，創下本季單週新高紀錄。

疾管署防疫醫師林詠青表示，8名死者中，年齡介於38至91歲，有7人有慢性病，都沒有接種本季流感疫苗；其中年僅38歲、最年輕的死亡個案本身有糖尿病史，因流感併發肺炎跟心肌炎，在住院七天後不幸死亡。

疾管署提醒，國內流感疫情正處高峰期，接種疫苗為預防流感最有效的方法，呼籲符合公費流感疫苗接種資格的民眾請儘速前往接種，未具公費接種資格之民眾亦鼓勵自費接種，以獲得保護力。

並請民眾留意個人呼吸道衛生及咳嗽禮節，如出現發燒、合併咳嗽等類流感症狀，請戴上口罩就近就醫並在家休養，並留意是否出現呼吸困難、發紺、意識改變等流感危險徵兆，以掌握治療契機，降低引發重症、死亡的風險。
流感
肺炎
心肌炎

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