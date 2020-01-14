台灣證券交易所：台股逐筆交易制度將實施 新增多種委托方式

臺灣證券市場將於 3月23日 起全面實施逐筆交易制度，臺灣證券交易所表示，實施「逐筆交易」可與國際接軌吸引外資，國際各主要證券市場皆採行逐筆交易，鑑於逐筆交易較集合競價有助於提升交易效率與資訊透明度。

證交所表示，逐筆交易具有委託隨到隨撮的特性，規劃於盤中時段 (9:00-13:25) 實施，開收盤時段仍維持集合競價。另逐筆交易制度將新增「市價單」、「立即成交或取消」、「全部成交或取消」等委託單種類，提供投資人更多選擇。

證交所表示，目前規畫在盤中時段（9:00～13:25）實施逐筆交易，開盤與收盤時段仍然維持集合競價。在委託單的種類上，現行集合競價僅有「限價」與「當日有效（ROD）」1種委託方式；逐筆交易制度實施後，除了「限價」委託，將新增「市價」委託，再分別搭配「當日有效」以及新增的「立即成交或取消（IOC）」、「全部成交或取消（FOK）」，總共會有6種委託方式，提供投資人更多選擇。

逐筆交易也新增「瞬間價格穩定措施」，主要是為避免因行情波動劇烈，使成交價超出投資人預期，自當市9:00第一次撮合後至收市前一段時間(13:20)，規劃調整瞬間價格穩定措施實施標準，若有價證券之限價當日有效委託於撮合前任一試算成交價超過參考價之上下3.5%，將延緩該有價證券撮合2分鐘，並於2分鐘後當盤以集合競價撮合，嗣後恢復為逐筆交易。

現行集合競價制度，因每隔五秒撮合一次，若是投資人不小心下錯單，或下單後又反悔，只要尚未成交，都還有取消委託單的緩衝時間；但當逐筆交易正式上線後，盤中一下委託單就會即時成交。