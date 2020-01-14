越亮帶你體驗越南新春 慶開幕姓名中有越/亮免費吃河粉

一秒到達東方小巴黎 挑逗你吃不停的食慾

引領餐飲潮流的飯BAR智作2020年推出全新品牌「越亮」─越式河粉專賣。秉持「東材西想」的理念，同以米食為基底的越南料理，揉合新、舊與東、西的優雅，「越亮」將帶著賓客來場穿越現代與復古的文化對話，近距離接觸屬於越南的真正滋味，創造品味結合美學的價值真諦。

登陸豐盈美好的越亮 品嚐風靡全球的美味

牛大骨與多種蔬菜香料費時12小時熬製而成的牛肉高湯，淋在具有嚼勁卻保持柔軟的板腱牛上，夾起來自越南進口的Q彈河粉，滑入喉頭的鮮甜與溫潤給予顫抖的身軀穩定的力量，搭配著牛腱、牛肚及牛肉丸不同的口感，組成了人氣No.1的<越亮火車頭湯河粉>；除了湯河粉外，「乾拌檬」也試經典中的經典，特調魚露中超過10種材料，加入的順序不同也會影響魚露的鹹香，酸酸甜甜的醬汁，淋在爽脆的蔬菜上，無論是拌著香茅雞排或是清爽的雞絲，加上口感細緻的「檬粉」一起享用，都能輕易喚醒沉睡的食慾，令人忍不住一口接著一口！

越亮照亮你的胃 農曆新年x賀開幕

乾拌檬/湯河粉免費吃

隨著農曆春節的腳步越來越近，今年過年不用擔心餐餐大魚大肉有點油膩，飯BAR智作的新品牌《越亮》，要用清爽的越南美食陪您渡過農曆新年！1/23(四)-1/29(三)春節連假期間，凡消費乙套套餐即可參加<越亮新春魚蝦蟹>體驗越南版的十八仔，試試新年手氣，骰中紅色的雞或魚即可獲得最大獎─免費品嚐越亮乾拌檬！此外過完年的2/1(六)則是越亮的正式開幕日，歡慶開幕廣邀姓名中有「越」或「亮」的民眾來用餐，凡消費不限消費金額出示證件即可免費享用<手沖生牛肉湯河粉>乙碗(每份價值NT$208元+10%)，限量500份，活動只到3/8(日)，送完為止！