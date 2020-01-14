天成飯店集團全新品牌分類架構滿足全客群市場

天成飯店集團第一家飯店為台北天成大飯店，成立於1979年，緊鄰台北火車站旁，擁有極佳的地理優勢，並於2011年斥資上億全面升級硬體設備，透過親切、貼心又專業的服務，深獲國際旅客、商務人士的青睞。天成飯店集團近年來則以集團化經營方式，在多元化的經營下，讓所有賓客感受到我們的用心及蛻變。

40年的飯店經驗，以多品牌的策略經營，充分了解市場的需求、致力於服務再進化，使旗下飯店包括台北天成大飯店、台北花園大酒店，多年來皆穩坐全台星級評鑑飯店中年度住房率第一名與第三名。集團自2011年整合各館營運，秉持著「多元、融合、共享、延續」作為企業精神與經營管理基礎，以滿足各層級顧客需求。從自建自營、掌握旅館資產轉為建立品牌、專業經營管理，成為全方位飯店集團。

天成飯店集團運用多年經營管理經驗，卓越且優異的表現，全方位滿足國內外旅客需求，目前集團已經擁有13個品牌、9個館別、1個高爾夫球場，展現積極拓展事業版圖決心。天成飯店集團採多品牌策略，接受業主委託展開旅館籌設，開放品牌加盟與經營管理，因應集團發展現況，並針對客群透過不同的市場定位，找出適切的品牌發展，依照集團規畫發展出五個品牌系列架構來滿足全客群市場，包含：頂級奢華-「GRAND COSMOS 天合」、城市經典-「COSMOS HOTEL 天成」、跨界精品-「COSMOS BOUTIQUE天成丰閣」，客製設計-「COSMOS CREATION 天成文旅」以及「特色精選SPECIAL SELECT」。

於2019年3月隆重開幕且備受注目與喜愛的「瑞穗春天國際觀光酒店」因應發展布局更名為「瑞穗天合國際觀光酒店」，透過名稱調整與品牌定位，進而提升更高層次的轉變與建立長遠新思維。而坐落於台中七期，預計2023開幕籌備計畫中的還包括：跨界精品-「天成丰閣COSMOS BOUTIQUE」將生活相關業態中的精品品牌合作，讓飯店成為一個平台載體，塑造品牌乘數，創造新旅行體驗的優異價值。

天成飯店集團透過核心工具「劇本法」流程來進行旅館開展，降低投資風險與建構多方溝通平台，符合業主喜好同時亦制定兼顧市場定位的營運方針。以時間軸為概念，設定主要客群的角色，透過撰寫文字劇本、劇本分拆速繪圖的描繪、影片的拍攝，從硬體設計或軟體服務，每一個階段讓「設計端、業主、營運團隊與服務同仁」都在同一個溝通平台上，「劇本法」流程可減少不必要的沉默成本，並且透過反覆的溝通與修正，為住客打造一個有文化、歷史、獨特性具差異化的飯店住宿體驗。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「天成飯店集團自第一家飯店，品牌已經深根台灣40年，為在地指標性旅館領導品牌，透過核心價值多元、融合、共享、延續，得到顧客認同與情感連結，以專業滿足每一位顧客尊榮需求，放眼2020，集團為下個40年讓品牌開展架構更為完整，價值聚焦並與消費者重新展開溝通，朝向越在地越國際目標前進，同時看好海外市場，未來更不排除與海外的跨品牌攜手合作，讓世界看見我們，看見台灣，締造一個同仁開心，並且以天成飯店集團為榮的幸福企業」。