慕軒飯店GUSTOSO義大利經典套餐

迎接璀璨金鼠年，慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳重現義大利傳統家鄉菜色，推出『義式經典套餐』耳目一新的味覺饗宴每套1,680元+10%。春節初一至初五期間( 1/25-1/29)更提供「買一套送一套」新春限定優惠，專屬於國泰飯店觀光事業AMAZZING CLUB會員或慕軒飯店Line@生活圈粉絲，加入現省1,680元！闔家團圓的節日，新年開運混搭異國風情年味，GUSTOSO絕對是您與親友年節餐敘的首選。訂位專線02-7726-9099

GUSTOSO義大利餐廳傳統南義家鄉菜，將各式精選菜餚融合義大利豐富的飲食文化，結合創意方式展現，讓饕客享受兼具美味與趣味的用餐體驗。因應年節，特別推出『義式經典套餐』，主菜「義大利傳統獵人式番茄鱸魚及鮮蝦」，改良自義大利經典傳統料理─獵人燴雞，以新鮮鱸魚取代雞肉，配上多汁美味的鮮蝦，並使用橄欖與義式香料，調配出道地的鄉村田園風味，口感柔嫩Q彈，又富含優質蛋白，營養價值高，讓全家大小在春節能吃的好也吃得健康。

主食「奇揚地紅酒蔬菜細燉小牛膝佐番紅花燉飯」以紅酒、各式蔬菜為基底，加入迷迭香、百里香、蘿勒等香料調味，將充滿膠質的小牛膝慢火細燉，讓肉質變得軟嫩，肥腴美味的骨髓精華融化於湯汁中，佐以經典的番紅花燉飯，完美呈現義式料理的絕妙口感。套餐另附的沙拉「風乾番茄佐新鮮莫札瑞拉起司沙拉」、湯品「義式蔬菜羅勒番茄清湯配香蒜麵包」與口感類似冰淇淋的甜點「燒烤焦糖草莓義式雪藏糕佐巴薩米克醋」。今年春節聚餐，用極致優雅的義式經典料理，開啟一整年的好運！

除夕團圓夜(1/24)，還可到飯店1樓URBAN331威士忌酒吧感受完全不同的年節體驗！遠離喧囂大街坐在優雅復古皮製沙發，大啖現切的脆皮烤乳豬、多款主廚特製傳統年菜─象徵長命百歲的長年菜、期許步步高升的紅豆年糕等，與無限暢飲特選酒品，URBAN331『除夕夜未眠』每人只要1,500元+10%，即可享有19:00-21:30不間斷供應豪華珍饌，與家人溫馨團聚過好年。訂位專線02-7726-9090