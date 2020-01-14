國泰萬怡推多樣團圓新選擇　初二回娘家午宴桌菜17,800元起

隨著大選落幕，民眾也開始準備迎接鼠年新春。近年越來越多民眾體恤家人平時辛勞，選擇訂購飯店外帶年菜或是在外聚餐，享受輕鬆不麻煩的團圓聚餐。去年三月開幕的台北國泰萬怡酒店，主打特色吃到飽的MJ Kitchen 除夕圍爐夜雖早早已訂滿候補，首次推出的圍爐宴、娘家宴以及年菜外帶，不論是在宴會廳享受主廚台式手路菜或是口感精緻的外帶年菜，讓民眾多了不同的團聚新選擇。

闔家團圓的好選擇除了除夕圍爐宴，台北國泰萬怡酒店瞄準回娘家商機，另推出初二娘家宴，半桌5人起訂價NT$17,800+10%另加贈紅酒乙瓶、一桌10人NT$26,800+10%加贈紅酒兩瓶，於宴會廳霖苑廳團圓享用主廚台式手路菜，包廂專案每桌NT$30,800+10%，讓除夕訂不到位或是初二另有聚餐規劃的民眾也能享用到團圓桌菜。

資深行政主廚吳俊毅選用龍蝦、鮑魚、牛小排、烏骨雞等頂級食材，加上其精巧好手藝打造「金鼠滾財．豐慶團圓」系列團圓桌菜。首先「風生水起好運來」、「五福臨門喜迎春」以桂花香甜蜜蓮藕、芝士黃金烏魚子、赤燒燻鮭魚和招牌菜色焦糖松阪豬等經典開胃料理來迎祝鼠年好運來。

過年必吃的佛跳牆「金銀財寶聚寶盆」採清燉少油的烹調手法，選用上等花膠、干貝、蹄筋等食材燉煮8小時，再加入以蔭瓜調製的主廚獨門秘方，增添湯頭的回甘口感。「紅袍大展步步高」由主廚精挑當日活體小龍蝦，清蒸後淋上由南瓜和黃金起司融合的醬汁，結合龍蝦的鮮甜與南瓜起司的香濃美味。

「金雞報喜滿堂慶」以烏骨雞加入天麻、蟲草等藥材與上湯燉煮6小時，是道補血養氣的滋補湯品，來為未來的一年補足精氣神。詳情請洽02-7750-3399轉宴會業務。

不同以往，今年過年特別早，有別於市場主攻除夕團聚商機，國泰萬怡也提供喜歡在家團聚的饕客年菜外帶選擇，主廚以台式手路菜的精巧手藝呈現，從開胃拼盤、現流金鯧魚、德國豬腳到團圓必備的佛跳牆，每組8,888元，單點則有「清燉鮑魚佛跳牆」、「當紅蒜香炸子雞」、「金牌干貝蘿蔔糕」每道980元起，訂購請洽02-7750-3337。