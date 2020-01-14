幸福臺灣「鼠」於你 新住民蝶谷巴特迎新春

為了迎接即將到來的農曆春節，讓離鄉背井的新住民們能夠一起感受這個最具傳統文化特色的重要節日，移民署南區事務大隊雲林縣服務站於今(14)日家庭教育及法令宣導的機會，特別邀請「蝶谷巴特」李佳琴講師帶領新住民夫妻們共同發揮創意，將「鼠」年的元素與「蝶谷巴特」技藝融合，賦予平凡的玻璃瓶罐新的生命，體驗多元共融，感受幸福臺灣，迎向美好嶄新的未來。

「蝶谷巴特(Decoupage)」起源自16世紀的法國，是指將美麗的圖型剪裁再貼於器皿或是盒子上的拼貼技藝。為了結合農曆新年的喜氣氛圍，講師特別準備了2020庚子金鼠年代表富足吉祥的動物－「鼠」的各種圖案，讓新住民們挑選。在場的新住民來自不同的國家，農曆新年對他們有著不同的意義；大家互動熱絡，開心的分享不同的文化差異。越南受中華文化影響，農曆新年也是十分重要的節日；然而信仰伊斯蘭教為主的印尼則是十分陌生。來自越南的秋草說，「我們越南不是只有在端午節吃粽子，在過年的時候也會吃粽子或是春捲慶祝，越南也有12生肖，但沒有兔年，有貓年」；來自大陸的小莉也分享「大陸在過年會包餃子，象徵金元寶，財源滾滾來」。一群初到臺灣的新住民們，在動手創作「蝶谷巴特」的同時，也開心的認識彼此，話家常般討論各自國家的風俗民情。

服務站主任黃玟晸表示，服務站每月舉辦的家庭教育及法令宣導課程內容十分的豐富多元，目的是為了幫助新住民們更快適應在臺的新生活。適逢農曆春節即將到來，在宣導課程中加入和年節氣氛相關的互動課程，讓新住民能夠透過生活化的活動，化解語言及文化隔閡，將傳統臺灣節慶與法國拼貼技藝融合，打造出漂亮溫馨的玻璃瓶罐，也象徵新住民們將在「多元共榮，幸福臺灣」的願景下，共創美好的未來。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)