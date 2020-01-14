記錄生活與成長的繪本奶爸—賴馬

（台灣英文新聞／文化組 報導）在愛學網108年的名人講堂中，邀請到了著名繪本作家賴馬做為來賓，在這期的採訪中，賴馬談到了投入圖畫書創作的心路歷程，以及在有家庭、當爸爸之後，在創作心境上的差異。

《早起的一天》的靈感來源與創作過程

那是有一天要特別早起，好像是為了一個活動，天還沒亮就起床，就想到這個故事《早起的一天》。

我講好一個故事，通常我都會先把文字打出來，文字大概就是它的靈魂，圖像比較像是肉體的部分，所以故事還是最重要的，我在畫這個故事的時候，好像就進入這個故事裡面，跟它一起生活。為了畫這本書呢，我也是花很多時間，特別早起，去看天還沒亮還有誰在工作，或者是天還沒亮的場景，再去畫這個菜市場。

投入圖畫書創作的契機

我在《兒童日報》做七年的時間，每日都會看到各種文章。不管是詩啊、兒童的作文、童話，什麼都要畫，根據這些文章的屬性去配圖，我覺得這是對我後來投入圖畫書很好的訓練和契機。

當爸爸之後在創作上的差異

以前比較有多的時間去準備畫畫，那現已經不可能，一下子就是要換尿布，然後泡牛奶，或者是上下課接送，可能五分鐘、十分鐘的創作，就要馬上去做別的事。以前做圖畫書好像畫給自己小時候看，現在大部分都是為了自己的小朋友，有些靈感來自於這個小朋友的狀況，所以就有很大的不同。

分享給想學習創作繪本的小朋友入門方法

每本書一定要一個原創性。另外在創作中，很多部份都是需要考證的，比如《猜一猜我是誰》動物在河邊或者是湖邊開始玩水，所以你一定要畫湖、畫河，可是河邊的植物到底有什麼，這個就要實際去看或去找參考資料。

賴馬對小朋友的一段話

我覺得創作跟生活也是蠻像的，在某一個階段都要做選擇，所以我希望小朋友在某些階段或者是關卡的時候，都可以想清楚，做一個好的決定，也讓自己不要後悔。



(國家教育研究院圖片)