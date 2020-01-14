黑鷹失事殉職將士公祭　蔡英文宣布新增國軍3加給

總統蔡英文（14）日出席國防部為黑鷹直升機失事殉職將士在空軍松山基地指揮部舉辦的聯合公祭 總統蔡英文（14）日出席國防部為黑鷹直升機失事殉職將士在空軍松山基地指揮部舉辦的聯合公祭 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）國防部今（14）日在空軍台北松山基地舉行參謀總長沈一鳴等於1月2日黑鷹直升機失事殉職將士的聯合公奠典禮，並由總統蔡英文親自頒授獎章、追晉官階，以及頒贈褒揚令予家屬。蔡總統也宣布行政院已核定士官長專業加給、空降特戰勤務加給，以及飛行軍官續服獎金等三項國軍加給。

蔡總統今日在公祭上以三軍統帥的身分對殉職將士們做最後一次的點名，並表示「各位辛苦了，謝謝你們。你們的任務完成了，國家永遠感謝你們，也懷念你們」。

蔡總統也親自頒授獎章、追晉官階，以及頒贈褒揚令予殉職將士家屬，並表示國軍將士能夠心無旁騖、克盡職守，就是因為家屬們的支持和成全，因此她要向所有國軍家屬致上最高的感謝。

蔡總統致詞時表示，她要代表全體國人感謝沈一鳴和七位將士為國家的付出與犧牲，這八位優秀將士的殉職，不僅是國家的重大損失，也讓國人感到十分心痛和不捨。

蔡總統指出，這些日子以來社會各界紛紛表達對他們的追思及懷念，除了在網路平台上出現許多悼念的文字，台北賓館的追思會場上，更有1萬2,000多位民眾前來獻花；尤其看見台北101大樓的外牆，亮起了「謝謝您們，畢生守護我們的家」，以及「國人都是您們的家人」等文字後，更是讓她充滿感動與感謝。

蔡總統指出，這代表全體國人同胞，對國軍確保國家安全、堅定守護家園的決心，給予最高的認同和肯定，徹底展現出軍民一家親的精神。

蔡總統也宣布，行政院已經核定新增三項國軍加給方案，包括「空降特戰勤務加給」，還有沈一鳴與總士官長韓正宏在生前所推動的「飛行軍官續服獎金」，以及「士官長專業加給」等。她也期盼國軍繼續堅守崗位，守護國家，相信這次的事故不會擊倒國軍，只會令國軍更加團結。

今日出席公祭的還包括副總統陳建仁、國防部長嚴德發、國家安全會議秘書長李大維，以及行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖及監察院長張博雅等五院長。