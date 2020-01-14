2020奧斯卡名單揭曉！「小丑」入圍之最　「朱蒂」、「黑寡婦」爭奪影后寶座

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導） 2020奧斯卡金像獎入圍名單已揭曉！由性格大叔瓦昆菲尼克斯演出的電影「小丑」入圍最多成為呼聲最高的贏家，一起來看看你愛的片有沒有名列其中吧！

第92屆奧斯卡金像獎入圍名單已於昨（13）日公布，電影小丑共入圍11項提名，包含最佳影片、最佳男主角等，表現十分亮眼。

另外，李奧納多狄卡皮歐也以「從前，有個好萊塢」角逐最佳男主角，布萊德彼特則以該片入圍最佳男配角，導演昆汀塔倫提諾也獲最佳導演獎提名，共入圍10個獎項。



金球獎戲劇類影后的芮妮齊薇格（圖/電影公司）

值得一提的是，以「朱蒂」奪新科金球獎戲劇類影后的芮妮齊薇格（Renee Zellweger），將爭取從影以來首座奧斯卡影后。

電影公司表示，本身就是奧斯卡常客的芮妮，曾經三度入圍、一次榮獲奧斯卡最佳女配角獎，這回是她睽違16年的第四度入圍。

讓我們一起來看看部分得獎名單吧！眾所矚目的頒獎典禮將於2月9日舉行，詳情請前往官網查詢。

最佳男主角獎

安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）/痛苦與榮耀

亞當崔佛（Adam Driver）/婚姻故事

瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）/小丑

強納森普萊斯（Jonathan Pryce）/教宗的承繼

李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）/從前，有個好萊塢

最佳女主角獎

辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）/海芮

史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）/婚姻故事

瑟夏羅南（Saoirse Ronan）/她們

芮妮齊薇格（Renee Zellweger）/茱蒂

莎莉賽隆（Charlize Theron）/重磅腥聞

最佳男配角獎

湯姆漢克斯（Tom Hanks）/你是我的朋友

安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）/教宗的承繼

艾爾帕西諾（Al Pacino）/愛爾蘭人

喬派西（Joe Pesci）/愛爾蘭人

布萊德彼特（Brad Pitt）/從前，有個好萊塢

最佳女配角獎

凱西貝茲（Kathy Bates）/李察朱威爾事件

蘿拉鄧（Laura Dern）/婚姻故事

史嘉蕾喬韓森/兔嘲男孩

瑪格羅比（Margot Robbie）/「重磅腥聞」

佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）/「她們」

最佳影片獎

1917（1917）

愛爾蘭人（The Irishman）

兔嘲男孩（Jojo Rabbit）

小丑（Joker）

她們（Little Women）

婚姻故事（Marriage Story）

從前，有個好萊塢（Once Upon a Time... in Hollywood）

寄生上流（Parasite）

賽道狂人（Ford v. Ferrari）