來場冒險吧！型男插畫家操刀台灣金馬　西班牙經典文學成繆思

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2020金馬奇幻影展主視覺再度由插畫家安哲操刀，以西班牙經典文學《唐吉訶德》為題，鮮豔的設計充滿想像力，邀請影迷一同展開一段奇幻旅程。

影迷熱烈期待的2020金馬奇幻影展將於四月展開，金馬執委會也與臺中市影視發展基金會合作，在台北、台中兩地舉辦。不僅所有影片都會在兩地放映，包括《洛基恐怖秀》狂歡場以及唱翻天的「K歌場」等招牌節目，也將首度外移，讓台中影迷也可體驗獨樹一格的觀影方式。

金馬13日揭曉本屆主視覺海報，由去年設計金馬奇幻影展主視覺大獲好評的插畫家安哲再度操刀，他以經典文學《唐吉訶德》為靈感設計兩款海報，邀請觀眾一起探索想像的極限，踏上影像世界的奇幻旅程。

安哲這回特別為金馬奇幻影展設計的兩款主視覺海報，靈感取自西班牙文學鉅作《唐吉訶德》，將影迷化身為騎士，和一群藏有各種怪誕故事的角色，帶著無畏眾人眼光的騎士精神，一同進入天馬行空的奇幻之旅。

安哲說明，此次以紅黃藍「色彩三原色」為背景的鮮明色調，象徵可純粹也可千變萬化的電影世界；兩款不同視覺動感的海報，呼應本屆影展在兩地舉辦，也代表趣味多元的精彩節目。

2020金馬奇幻影展台北場映期為4月10日至19日，台中場映期於4月17日至26日舉行，更多精彩片單與周邊活動訊息將陸續公佈，請鎖定金馬官網及臉書粉絲專頁。



金馬奇幻影展主視覺（圖/金馬）