〈時評〉「貴上極反賤」 台股下行風險 投資人當注意

司馬遷在史記貨殖列傳中，有一段話，很值得股市投資人參考，他說，「貴上極反賤，賤下極反貴，貴出如糞土，賤取如珠玉」。

這段話的意思就是任何商品漲到不合理的價格時，其實它根本就不值錢了，可以賣出去了，套一句股市常用的術語，那就是樹怎麼可能一直往天空長。但是，當股價遠低於合理價位時，要像珠玉一樣，趕快買進來。這一段話，用在股市十分貼切，值得投資人參考。

股市在去(2019)年突破12000點，並創下29年新高，其實指數已高，雖然都是高科技股如台積電、鴻海、聯發科等類股，所帶動的指數上揚，許多傳產、金融、營建等類股，價格並沒有什麼變化。以台積電為例，資本額高達2593.04億元，去年從每股214.5元，大漲到年底的345元，漲價130.5元，漲幅高達6成。台積電每漲1元，帶動大盤指數上升8.22點，所以台積電的大漲，帶動大盤指數漲幅高達1072.71點。整體而言，台股指數偏高，已進入高風險區，應該是投資人共同的認知，而且壽險法人釋股不斷，更可以看出其居高思危，並不認為未來還有更大的上漲空間。

全球股市市值2019年初才70兆美元，但是到年底已激增至86兆美元，增加17兆美元，其中台股市值從年初的32.17兆元，上升到39.62兆元，增加7.45兆元，增幅23.15%，比重並不低。

但是邁入2020年初，元月三日凌晨1點45分，伊朗革命衞隊「聖城軍」指揮官蘇雷曼尼剛下飛機，離開巴格達機場，立即被美軍無人機射出的數枚精準導彈直接命中，蘇雷曼尼將軍當場斃命。

聖城軍是伊朗革命衞隊中最精銳的部隊，蘇雷曼尼是伊朗最有實力的將軍，也是伊朗建構中東，最有影響力的關鍵人物。他不僅是軍事家，也是外交家，在中東勢力之大，連美國國務卿蓬佩奧也將之視為伊斯蘭國(ISIS)頭目一樣的危險人物。川普更說，好幾年前，美國就想殺他，只是遲遲沒有動手而已。

殺了蘇雷曼尼以後，問題就解決了嗎？問題沒有那麼單純，最近中東地區軍事衝突的風險雖然降低，但是區域安全卻更顯動盪不安，什麼時候會爆炸出新的衝突，誰也料不準，投資人能夠不重視這隻隨時可能蹦出的黑天鵝？

正因為國際政經情勢的不可預測性，在台灣方面，政府關心股市是非常正確，而且應該盡的職責，但是，一定要視國際局勢變化，量力而為，千萬不可逆勢操作，造成投資人的錯覺，同時，官方不宜常以基本面良好、經濟成長率佳等空泛口號，在股價指數已經偏高之際，誤使投資人陷入不可知的風險，那是極不負責任的做法。

總統大選已經結束，新任國家領導人必須以民為本，把國家經濟基礎紮穩，才是繁榮股市根本之道，而股市現正面臨「貴上極反賤」高風險時刻，投資人要保持冷靜，睜大眼睛，千萬不要盲目追高。