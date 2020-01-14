台灣2020大選　政黨票消長趨勢分析統計

(台灣英文新聞/宇妍 綜合報導) 今年2020大選的立委選舉方面，兩大黨民進黨以61席成為過半數的最大黨，國民黨則以38席成為第2大黨。

去年(2019年)8月6日成立的台灣民眾黨，重視民主主義與自由主義，說起來只能算是五個月大的「嬰兒」，儘管在區域立委選舉全軍覆沒，但不分區立委斬獲5席，一躍成為國會第3大黨。

成立於2000年3月31日偏泛藍陣營的親民黨(將近19年歷史)，2018原本還是全國第四大政黨，今年卻成為全國排名第六位政黨，親民黨也在這次選舉中逐漸泡沫化。

精神領袖為李登輝的台灣團結聯盟(泛綠/獨派) 成立於2001年8月12日，已有超過18年歷史，根據維基百科的資料，台聯在2014年中華民國直轄市議員及縣市議員選舉，亦為全國第三大黨。

但2016年立法委員選舉時，台聯在不分區立委僅獲2.5%的政黨票，區域立委均落選，是繼2008年之後第二度退出國會。今年2020大選整體得票率與2016年相較，更出現負成長的 -1.3946%。

今年得票率同樣出現負成長的還有26年歷史統派的新黨-1.9930%，以及2005年成立(約13年歷史)的中華統一促進黨-0.1319。

相形之下，重視環保的綠黨 (1996年1月25日成立, 黨齡約23年)今年總得票率呈現小幅成長的0.1307 %。

另外今年有多個新成立的政黨參選，得票率如下表，未來會如何發展，則要進一步觀察: