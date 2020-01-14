宅在家！春節超強電影片單　龍祥抽獎電動機車、健身環等大禮

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）過年放假要幹嘛？龍祥電影台在院線片中殺出一條血路，春節推出全台首播多部新片，更大玩抽獎活動，好禮包含Gogoro電動機車、最新款iPhone 11 Pro Max、健身環等超大獎。

老字號的龍祥時代電影台（以下簡稱龍祥）祭出好禮及強檔新片陪大家過新年！將由日本男神木村拓哉推理新片《假面飯店》打頭陣、接棒超好哭的《在咖啡冷掉之前》、當然也少不了成龍大哥的經典動作喜劇等強片，一路從除夕看到初四；龍祥更祭出抽獎活動，玩遊戲就有機會抽中Gogoro電動機車、最新款iPhone 11 Pro Max等好禮。

龍祥發布新聞稿表示，節強檔新片中更有數部全台獨家首播，除夕（24日）由「日本大神」木村拓哉主演的重量級新片《假面飯店》打頭陣，改編自東野圭吾原著推理小說，系列銷量累積突破350萬本，描繪刑警臥底於五星級飯店，攜手由長澤雅美飾演的飯店人員，偵查藏匿於客人間的兇手，除超震撼劇情外，也推出「除夕有Go讚」當日獨家大獎活動，讓觀眾們有機會把Gogoro騎回家！

除了強檔新片外，過年當然也少不了適合闔家觀賞的賀歲電影！由成龍主演的動作喜劇《功夫瑜伽》、《神探蒲松齡》，也分別於初一及初三獻映，由大哥先走遍全世界、開啟一場陸海空奪寶大戰，後再化身「聊齋」蒲松齡，與林柏宏、阮經天等人降妖除魔，初一當日獨家大獎更是豪送iPhone 11 Pro Max頂級手機讓大家新年有滿滿好手氣！

初二將首播療癒心靈的優質新片《在咖啡冷掉之前》，堪稱近年最催淚日本電影，描述一間能「重返過去的咖啡廳」，令眾人能從過往的遺憾中重獲新生，由「國民女友」有村架純、《大叔之愛》林遣都等人主演。在春節與家人相聚的時刻，一同觀賞情感如此豐厚的電影，讓人感到格外溫馨，除此之外，當日獨家大獎還是相當切題的日系時尚精品自動研磨咖啡機，讓觀眾們有機會為家人沖杯咖啡暖暖心！



《在咖啡冷掉之前》（圖/龍祥）

初四播出的《遊戲規則》由何潤東及前EXO成員黃子韜兩大男神主演，描述一對出生入死的幫派兄弟，對上上海灘青幫大老，展開一場腥風血雨的鬥爭；初五則將撥出日系溫馨家庭劇《燒肉龍》，描繪因戰爭長居日本的韓國夫婦，以「燒肉店」養育家庭的故事，集結《李屍朝鮮》金相浩、《寄生上流》李姃垠、《比海還深》真木陽子等日韓實力派演員共演，都將於春節全台獨家首播！

除夕至初四期間，鎖定龍祥時代電影台（64台）每晚九點「春節樂團圓」強檔電影，注意廣告前後出現的「團圓習俗」通關密語，記下該片角色「過年最愛的團圓習俗」，並至龍祥時代電影台LINE官方帳號進行遊戲，就有機會抽中Gogoro電動機車、最新款iPhone 11 Pro Max、日韓郵輪雙人遊、PS4 Pro、Switch Lite及健身環大冒險等新春大禮！詳情可至龍祥時代電影台查詢。