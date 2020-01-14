【台灣2020大選效應】江啟臣、蔣萬安紛辭國民黨中常委 張亞中率先宣布參選黨主席

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 國民黨在2020總統及立委選舉慘敗，黨內改革檢討聲浪不斷，包括立委江啟臣、蔣萬安及台北市議員徐弘庭等人都響應跟進、辭去中常委職務。

中央社報導，繼黨內青壯派辭中常委後，參選立委失利的黃昭順今(14)日也表明要辭去中常委職務，並指國民黨若不徹底改革會像親民黨一樣被殲滅，未來她會當黨內志工，不再參選中常委。希望國民黨重新站起來。

另一方面孫文學校校長張亞中昨(13)日也在臉書宣布，他將參選國民黨主席，並將儘快公佈他草擬，未來與中國共產黨尋求「創造兩岸和平備忘錄」的草案，作為國民黨大論述的起點。

張亞中表示，國民黨需要有新的領導，一個真正有思想、有信仰、有力量的領導，而不是繼續只會喊喊口號的花拳繡腿，或者只會拾對手牙慧的應聲蟲。在黨與國家這個瀕臨滅亡的時刻，他宣布將爭取擔任中國國民黨主席。

江啟臣昨(13)日晚上在臉書表示，國民黨與時代脫節，要痛定思痛的改革才能再次奮起，他說「這次敗選結果，是全體決策階層共同的責任，不只是黨主席，國民黨最高權力機構的中常會，同樣也該做出回應！」因此他辭去中常委職務，並呼籲所有中常委一同總辭，此外黨內一級主管應啟用青壯派優秀戰將。

蔣萬安隨後在臉書表示，國民黨兩次總統敗選，檢討改革已經刻不容緩，他說自己贊同江啟臣的觀點，「改革國民黨，先從國民黨決策核心中常會開始。」因此他辭去中常委職務，強調「國民黨必須建立新的決策模式，重新獲得民眾的信賴！」