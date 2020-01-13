超過60國祝賀蔡英文高票連任 中國外交部急跳腳

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）我國第15任總統、副總統選舉，以及第10屆立法委員選舉已於1月11日順利舉行。外交部表示，截至12日下午止，超過60個國家及組織祝賀總統蔡英文順利連任，對此由衷表示感謝，期盼在既有的堅實基礎上，持續與各國及組織深化友好合作關係。中國外交部發言人耿爽則表示，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向有關國家提出嚴正交涉。

外交部表示，截至12日下午為止，我國友邦史瓦帝尼國王恩史瓦第三世(Mswati III)、帛琉總統雷蒙傑索(Tommy Rememgesau)、諾魯總統安格明(Lionel Aingimea)、巴拉圭總統阿布鐸(Mario Abdo)、瓜地馬拉總統莫拉雷斯(Jimmy Morales) 等國家元首及政府首長以致函、致電或在社群網站上公開發文等方式祝賀蔡總統當選連任及我國大選順利完成。

至於友好國家方面，英國外交大臣拉布(Dominic Raab)在英國外交部官網上公開祝賀蔡總統連任；此外另有加拿大、德國、歐盟對外事務部(EEAS)、歐洲議會(EP)、中美洲統合體(SICA)、中美洲議會(PARLACEN)等友臺小組主席、議員、官員等人，也透過致函、致電、推特、臉書等不同方式向我國表達祝賀，讚揚本次臺灣舉行的民主選舉意義重大。

而今（13）日在中國的外交記者會上，有記者詢問「台灣地區領導人選舉結果揭曉後，美、英、日本等一些中國建交國的高級官員向蔡英文表示祝賀，中方對此持何態度？」

中國外交部發言人耿爽表示，台灣地區選舉是中國的一個地方事務。有關國家的做法違反一個中國原則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向有關國家提出嚴正交涉。

台灣問題事關中國的核心利益。我們反對中國的建交國同台灣地區進行任何形式的官方往來。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。

耿爽說，希望有關國家切實恪守一個中國原則，不與台灣地區發展任何官方關係和進行任何官方性質的往來，慎重妥善處理涉台問題，不向“台獨”勢力發出任何錯誤信號，以實際行動支持兩岸關係和平發展，維護與中國雙邊關係的大局。