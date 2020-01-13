北捷推新優惠取消8折票 預計農曆年後實施

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）臺北捷運公司董事會今（13）日通過臺北捷運常客優惠措施，取消8折優惠，將報請臺北市政府核定後，預計於2月1日起正式實施，本次將依照旅客搭乘次數，每月分級回饋，標榜「搭越多，現金回饋越多」。

北捷公司表示，預計將於2月1日起實施的北捷常客優惠措施，依照旅客搭乘次數每月分級回饋，「搭越多、現金回饋越多」，每張票卡依照上月累積「搭乘次數」，依優惠比例回饋，最高回饋30%，相當於全票7折，比原本8折更優惠。

1280公共運輸定期票、敬老卡、愛心卡、兒童卡等法定優惠票種、以及轉乘優惠，優惠方式及優惠金額都維持不變。

此外，對於使用次數較少的旅客，後續悠遊卡、一卡通、愛金卡及遠鑫有錢卡等4種電子票證公司，也將提供相關優惠措施，利上加利，造福所有捷運旅客。

因應2月1日實施的常客優惠措施，臺北捷運也從1月份起，提前加碼累積旅客每1張電子票卡的使用次數及搭乘金額(以全票計算)，並在2月1日結算後，按照新優惠方案的搭乘次數決定現金回饋比例，並用系統自動加值方式回饋現金。

北捷呼籲民眾，即日起，養成使用同一張票卡的習慣，才能集中累積搭乘次數並獲得最多的回饋金；另外，建議多使用記名卡，以免票卡遺失或損毀影響自身權益。