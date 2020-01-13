高鐵第六億幸運旅客即將現身 可獲1年無限次搭車

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）台灣高鐵總旅運即將突破六億人次！高鐵公司推出「六億搭乘好事加乘」活動，第六億名旅客將可獲得「一年無限搭乘年票」，全年不限區間、無限搭乘台灣高鐵。而前、後一名購票的旅客，將贈送「高鐵假期商務車廂自由行雙人遊」，前、後二名購票的旅客，則可獲贈「高鐵假期商務車廂豐富行雙人遊」。

根據高鐵公司統計，自2007年1月5日通車營運以來，截至昨（12）日，累計已售出5億9908萬餘張票，預計數日內累計售出張數就可突破六億人次大關。

高鐵公司表示，第六億人次旅客產生後，高鐵公司將於「六億搭乘好事加乘」活動網站「乘客票號兌獎區」公布相關資訊。

同時，第六億人次旅客產生前，民眾至高鐵活動網站猜中第六億人次旅客的進站車站，即有機會抽中標準車廂免費車票！即日起至1月31日，玩闖關小遊戲、或分享活動網站給好友，也有機會獲得免費車票或半價車票，總獎項高達416個，不限抽獎次數，歡迎民眾踴躍參加。

高鐵公司表示，高鐵各車站均設置「六億搭乘好事加乘」活動主題打卡牆，閘門、售票機等處亦張貼相關佈置，歡迎旅客拍照分享，與高鐵公司同慶旅運即將寫下新紀錄。此外，得獎名單將於2月7日（五）公布於活動網頁，敬請民眾留意公告，主動與高鐵公司聯繫兌獎。

高鐵公司呼籲近期購票乘客，如購買實體車票請務必保留票根，如為其他電子票證請多加留意活動網站的「乘客票號兌獎區」，或許您就是得獎的超級幸運兒。