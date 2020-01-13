就任週年 蘇貞昌續任勉所有閣員繼續努力

行政院長蘇貞昌今天接受總統蔡英文慰留，將繼續擔任行政院長。政院下午召開臨時院會，依憲政慣例提出內閣總辭，蘇貞昌說，今天剛好是就任滿週年，期許所有閣員繼續一起打拚。

2020總統立委大選11日投開票，總統蔡英文拿下超過817萬票勝選，民進黨在立法院取得61席單獨過半。行政院依照憲政慣例，在新國會產生後，今天下午召開臨時院會提出內閣總辭案。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）出席院會後記者會時表示，行政院基於遵守憲政精神，完成總辭流程。

Kolas轉述，蘇貞昌在臨時院會中發表談話表示，基於對總統還有國會新民意的尊重，他中午接受蔡總統約見，口頭提出總辭，主因是考量總統新任期要有新布局，尊重總統的人事權。

蘇貞昌說，蔡總統在現場感謝行政團隊做出有感政績，當面慰留他及行政團隊；經過蔡總統再三期勉他繼續帶領行政團隊，他接受總統慰留。

Kolas表示，臨時會中所有閣員都已經簽下辭呈，完成總辭案，由專員送往總統府中，送請總統鑑核。臨時院會全程約10到15分鐘。

由於蘇貞昌是去年1月14日上任，到今天剛好就任滿一週年，Kolas說，這是歷史的巧合，完成總辭流程後，蘇貞昌想到去年1月14日完成新舊內閣交接，今天是上任一週年，希望閣員再一起努力。

蘇貞昌也特別提到，今天總辭的程序跟過去不太一樣，過去總辭時，院長會到閣員面前一一握手道別，還要拍畢業照，但既然受到總統慰留，就是走完行政流程。

媒體詢問，蘇貞昌接受慰留後，內閣成員是否會有所調整。Kolas回應，蘇貞昌在院會中轉達總統對行政團隊的感謝之意，蘇貞昌也說，希望所有的閣員繼續為國打拚服務，做出有感政績。

媒體追問，有沒有部會首長表達不留任的意願。Kolas說，目前沒有接獲任何訊息，剛才會中也沒有任何討論，內閣人事是行政院長職權，蘇貞昌是期勉所有在場同仁繼續努力打拚；目標是做到「有政府會做事」，讓人民有感，所有人事與政策都是滾動修正檢討。

至於內閣總辭後是否需要再一次任命，Kolas說，流程稍後由總統府決定。