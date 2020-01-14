〈時評〉大選過後... 台灣經商環境待提升

總統大選結束，蔡英文總統以創記錄817萬票當選中華民國第十五任總統， 可喜可賀，但是，其實蔡總統獲得高民意支持，對國家及人民責任重大，如何帶領台灣創造新局及改革，備受矚目。

台灣歷經中美貿易大戰驚濤駭浪，意外地不僅受到中美兩國同時轉單，加上台商回流已達7000億元，對台灣直接創造工業生產的效益，值得期待及肯定。然而，在此同時，我們期待政府要注意台灣的經商環境，因為這是直接影響國民所得的重要因素。

根據世界銀行公布2019年全球經商環境調查報告顯示，台灣在全球190個主要國家及經濟體中，經商便利度倒退2名，為第15名，在此同時，日本是29名，中國是31名。造成台灣倒退的原因有4項，分別是建築許可、跨境貿易、繳納稅款、申請信貸等項目。

重要的是，台灣面對兩岸競爭環境，一定要重視對岸中國的發展狀況，而且要創造比對岸更優質的經商環境，國民所得才能有重大突破。

猶憶2008年，台灣當時排名第61名，比當時的中國78名，好不到那裡去。結果台灣政府努力改革，在2012年翻轉為第16名，2016年晉升到11名，是台灣歷史最佳紀錄。2017年是15名，2018年13名，2019年15名。

在此同時，值得注意的是中國進步的幅度相當大，2016年是78名，2017年78名，2018年46名，2019年31名，這幾年中國重視經商環境，力圖國家轉型，其企圖心不容忽視。

2019年亞洲國家新加坡第2名，馬來西亞第12名，泰國上升6名，為第21名，主要是數位化及修改法規，獲得肯定。而前10名的國家分別是紐西蘭、新加坡、香港、丹麥、南韓、美國、喬治亞共和國、英國、挪威、瑞典、丹麥。

台灣最受批評的項目應該是動產擔保交易法則，一直不能與聯合國擔保交易立法指南接軌，以至台灣在這個項目中，不只落後中國，甚至比蒙古、越南、肯亞更糟，排名在百名之外，直逼低度落後國家，實在難看。另外跨境貿易部分，也是在60名之外，遲未進步，這項業務是財政部負責。

中國因貿易大戰，力圖國家轉型，在「十四五」規劃中，全力改善商業環境，預料其進步的腳步會加快，台灣面對強大的競爭對手，絕對不可輕忽，否則一旦被對岸取得優勢，台灣會更加辛苦。

經商環境直接影響國民所得，期待蔡總統在未來任期中，除了重視工業生產之外，更要全面加強經商環境的改善，許年輕人一個充滿希望的未來。