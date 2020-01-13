農地水保輔導 新北民眾有感

新北市全區有18萬多公頃的土地屬於法定山坡地範圍，佔整個新北市面積的88%，為使新北市民在農業用地申請農業整坡、農業蓄水池及農地水土保持處理維護時更為簡便，農業局以農地輔導在地農民做好水土保持處理與維護，並提高民眾在農地上進行農業使用的意願，另外農業局也邀集水土保持相關專業技師組成「新北市水土保持服務團」，使民眾在申請農地輔導時得到專業技師的建議。
雙溪游先生有一塊農塘位於山坡地上，長期有農地水土流失問題導致農塘淤積影響菜園的收成問題，因對山坡地相關法令一竅不通，游先生向農業局申請輔導，農業局會同相關單位及水保服務團技師前往了解後，立即協助游先生進行水土保持處理與維護，服務團技師詳細指導游先生，如何施作水土保持設施才能避免水土流失也安全無虞，經過數週施工期程後，游先生已依照處理與維護建議將先前整修之駁坎改良並在裸露區域加強植生覆蓋，使得農塘更加安全並有效減少土壤流失，游先生表示，感謝水保服務團輔導，解決長久以來農塘水土流失的問題，對現在新北市政府的便民服務相當有感。
新北市農業局長李玟表示，民眾於山坡地從事農業使用，常有駁坎維修、排水溝維修及其他農業整地之需求，為避免民眾因為不熟悉法令而違反規定，新北農業局推出農地使用水土保持處理與維護輔導計畫，協助民眾合理利用山坡地從事農業使用。水保服務團108年度協助輔導新北市民的件數已逾百件，民眾若有其他相關疑問，可於每週一、四上午至農業局，現場有服務團技師提供民眾免費諮詢水土保持問題，歡迎多加利用！