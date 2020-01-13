農地水保輔導 新北民眾有感

新北市全區有18萬多公頃的土地屬於法定山坡地範圍 ，佔整個新北市面積的88%， 為使新北市民在農業用地申請農業整坡、 農業蓄水池及農地水土保持處理維護時更為簡便，農業局以農地輔導 在地農民做好水土保持處理與維護， 並提高民眾在農地上進行農業使用的意願，另外農業局也邀集水土保 持相關專業技師組成「新北市水土保持服務團」，使民眾在申請農地 輔導時得到專業技師的建議。

雙溪游先生有一塊農塘位於山坡地上， 長期有農地水土流失問題導致農塘淤積影響菜園的收成問題， 因對山坡地相關法令一竅不通，游先生向農業局申請輔導， 農業局會同相關單位及水保服務團技師前往了解後，立即協助游先生 進行水土保持處理與維護，服務團技師詳細指導游先生， 如何施作水土保持設施才能避免水土流失也安全無虞， 經過數週施工期程後，游先生已依照處理與維護建議將先前整修之駁 坎改良並在裸露區域加強植生覆蓋， 使得農塘更加安全並有效減少土壤流失，游先生表示， 感謝水保服務團輔導，解決長久以來農塘水土流失的問題， 對現在新北市政府的便民服務相當有感。

新北市農業局長李玟表示，民眾於山坡地從事農業使用， 常有駁坎維修、排水溝維修及其他農業整地之需求， 為避免民眾因為不熟悉法令而違反規定， 新北農業局推出農地使用水土保持處理與維護輔導計畫， 協助民眾合理利用山坡地從事農業使用。水保服務團108年度協助 輔導新北市民的件數已逾百件，民眾若有其他相關疑問， 可於每週一、四上午至農業局， 現場有服務團技師提供民眾免費諮詢水土保持問題，歡迎多加利用！