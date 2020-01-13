台灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超84.80億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/1/6~2020/1/10）外資在集中市場總買進金額為1,719.99億元，總賣出金額為1,804.79億元，賣超為84.80億元，另統計自2020年年初至1月10日止，外資總買進金額為2,341.93億元，總賣出金額為2,462.38億元，累計賣超為120.45億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為15兆7,475.53億元新台幣，占全體上市股票市值的43.26%，較1月3日的15兆8,212.69億元新台幣，減少737.16億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進363,247千股，賣出187,114千股，買超176,133千股。

第二名：華通：買進49,908千股，賣出23,886千股，買超26,022千股。

第三名：晶電：買進33,112千股，賣出8,859千股，買超24,253千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：中石化：買進40,788千股，賣出91,301千股，賣超50,513千股。

第二名：開發金：買進16,124千股，賣出53,488千股，賣超37,364千股。

第三名：臺企銀：買進7,622千股，賣出31,986千股，賣超24,364千股。