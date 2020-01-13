台灣期貨市場穩定中求進步 109年持續推動各項商品制度開創期貨新局

臺灣期貨市場108年交易量達2億6,076萬5,482口， 其中夜盤交易量達5,480萬1,987口。 夜盤交易量占同商品日盤交易量比重達29.8%， 整體交易量雖略為回檔，但仍持穩在2億6千萬口以上。

108年整體市場振幅及波動度持續下降（108年臺指期貨最近月 契約平均振幅及波動度分別為82點及10.9%，較107年減少 20點及6.1%），致108年交易量較107年減少15. 36%。夜盤則在交易人關注度增加及持續交易下成長，108年夜 盤交易量占同商品日盤交易量比重近三成，較107年成長6. 50%，夜盤交易量占同商品日盤交易量比重自107年22. 67%成長至29.80%。

回顧108年期交所推動重要業務概略如下：

一、新商品挹注市場成長動能

期交所積極推動商品多元化並與國際市場接軌，108年10月1日 推出2項新商品，分別是美國那斯達克100期貨及富櫃200期貨 ，滿足國人交易美股科技類股及國內上櫃公司科技類股需求。 此兩項商品108年日均量分別為1,185口及649口， 皆達到上市初期預期目標。

另外期交所與證交所子公司臺灣指數公司合作，結合期貨、 現貨市場資訊，於108年12月16日發布3檔「 臺灣股市期權策略系列指數」：「臺股期貨指數」、「 加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」及「智慧中立指數」。 此系列指數將機構法人或對沖基金策略績效指標化， 透過指數將期貨、選擇權現貨化，目前已有統一投信（擬發行「 臺股期貨指數」ETF）、富邦證券（擬發行「 加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」ETN）及永豐投信（ 擬發行「智慧中立指數」ETF及指數型基金） 等業者規劃發行相關金融商品，屆時商品上市後， 發行商將投入期貨市場建立期貨及選擇權部位以複製指數， 可望進一步挹注交易量，推動臺灣期貨市場成長。

二、交易制度增進期貨市場交易穩定

為防範錯誤下單及胖手指導致價格瞬間大幅異常等事件，期交所自1 07年1月22日建置動態價格穩定措施，減緩價格異常波動。10 7年適用至國內股價指數期貨，上線後成效良好， 市場交易更加穩定。108年進一步於5月27日及9月30日將動 態價格穩定措施分別適用到臺指選擇權及國外股價指數期貨。

另考量每筆市價委託口數過大可能造成價格大幅偏離交易人預期，於 108年5月27日調降每筆市價委託口數上限， 一般交易時段調整為10口、盤後交易時段調整為5口。 藉此降低因交易契約流動性不足或買賣委託量瞬間失衡， 造成價格大幅偏離預期情況。

為接軌國際，滿足法人機構大額交易及避險需求，期交所於108年 9月30日將黃金類期貨與選擇權納入鉅額交易制度。此外， 臺幣黃金期貨與黃金選擇權契約因兩者交易標的相同， 亦可透過組合式委託進行鉅額交易買賣申報。

三、結算制度加強期貨市場風險管理

期交所為推動我國期貨市場保證金訂定原則符合國際趨勢並全面強化 各商品保證金風險承受度， 經參考國際監理機構準則規範及多數國外交易所作法，於108年3 月29日將各商品保證金風險涵蓋天數由1日調整為2日並納入景氣 循環因素，調整後保證金訂定方式變更為涵蓋2日價格變動幅度99 %信賴區間之風險值。

在選擇權方面， 賣出買權及賣權混合部位為同時持有賣出買權及賣出賣權部位之交易 策略，若遇市場大幅波動，交易人將承擔鉅額風險。 為強化交易人持有賣出買權及賣權混合部位組合保證金風險承受力及 提高風險意識，期交所自108年9月30日調整賣出買權及賣權混 合部位保證金計收方式，新增「混合部位風險保證金(C值)」， 以降低交易人遇市場波動驟增承擔之鉅額風險。

另為提升我國店頭衍生性商品交易安全、 效率及透明度並與國際監理制度接軌， 期貨交易法部分條文修正案業於108年1月16日經總統令公布施 行，增訂店頭衍生性商品集中結算法源。主管機關並於108年6月 24日指定期交所為其規定應集中結算店頭衍生性商品交易之結算機 構。期交所刻依主管機關指示， 規劃建置我國店頭衍生性商品集中結算機制。

展望109年，預計推動重要業務包括：

一、商品面

為持續注入期貨市場動能，提供交易人多元化產品， 滿足各類交易人需求，期交所致力於推動各項新商品，109年將規 劃推出「臺灣永續指數期貨」及「臺灣生技指數期貨」等新商品。

「臺灣永續指數」係臺灣指數公司與FTSE Russell共同編製，為國內首檔結合E(環境)、S(社會) 、G(公司治理)與財務指標篩選的投資型ESG指數。 因應近年全球永續發展投資快速成長趨勢， 國內勞動基金運用局亦指定「臺灣永續指數」 作為國內投資委託績效指標，投信業者也陸續掛牌永續指數相關ET F。為滿足現貨市場永續投資避險需求及以期貨作為替代交易工具， 期交所規劃推出臺灣永續指數期貨，支持金融市場永續發展。

另考量生技產業為我國產業發展政策重點項目， 且生技醫療類股成交值僅次於電子及金融保險類股， 並具一定波動性。為提供國人多元交易選擇及產業風險管理工具， 期交所亦規劃推出「臺灣生技指數期貨」。 前兩商品業徵詢市場意見，並獲主管機關原則同意， 此外積極與國外交易所或國外指數編製機構洽談授權， 以持續推出國外股價指數商品。

二、制度面

(一)交易制度：期交所階段性方式建置期貨市場動態價格穩定措施 ，目前已適用國內及國外股價指數期貨及臺指選擇權，109年規劃 進一步納入匯率類期貨及以指數股票型基金(ETF)為投資標的之 股票期貨，並持續優化期貨市場動態價格穩定措施。

(二)結算制度：

1.持續推動國內店頭衍生性商品集中結算機制：期交所邀集店頭衍 生性商品主要參與者，包括銀行、保險、證券等金融機構業者， 舉辦多場座談會及專題研討會，瞭解店頭衍生性商品集中結算需求及 徵詢制度建議，規劃我國店頭衍生性商品集中結算機制， 俾利市場參與者享有資本計提降低、簡化與交易對手之結算程序、 消除交易對手風險等優勢。透過集中結算機制之財務防衛資源(保證 金、交割結算基金、賠償準備金)及違約處理程序， 預期有助於降低違約事件系統性風險，強化市場風險管理， 並促進金融市場穩定。

2.強化財務安全防衛資源配置措施：為使結算制度接軌國際， 期交所參酌國際主要結算機構作法及結算會員建議， 研議修訂期貨集中交易市場結算會員交割結算基金繳存及違約金額分 擔方式， 適切反映結算會員分擔期貨集中交易市場違約損失風險程度及強化財 務安全防衛資源配置效益，以促進我國期貨市場發展。

三、資訊面

(一)推動提供逐筆行情揭示服務：期貨市場目前行情資訊揭示 頻率為每秒揭示8次，配合證券市場將於109年3月23日實施盤 中逐筆交易制度，為健全期現貨市場發展，促進多元交易， 期交所將與現貨市場同步，提供期貨市場逐筆行情揭示， 相關系統將與現貨市場逐筆交易制度同日上線， 並保留現行揭示頻率，屆時業者可依需求選擇接收行情種類。

(二)完成核心業務營運持續管理系統(BCMS)導入及通過國際 標準ISO22301驗證：為強化期貨核心業務系統，在破壞性、 威脅事件、天然災害發生時，繼續維持營運及迅速恢復作業能力， 並管理環境面臨之營運威脅，規劃109年完成營運持續管理系統( BCMS)導入及通過國際標準ISO22301驗證。

四、積極參與公益活動，落實企業社會責任

為響應政府號召金融業回饋社會公益，關懷社會弱勢族群， 期交所持續以實際行動實踐企業社會責任。109年期交所將持續規 劃「生活物資」、「醫療設備」、「學生教育」、「體育運動」、「 藝文活動」、及「環保、賑災及其他慈善公益活動」等6大面向公益 活動，幫助弱勢族群及團體，期望帶動更多企業共襄盛舉。

國際金融市場瞬息萬變，交易人需要多元化避險交易管道。 展望未來，期交所將持續研發及改革商品及制度，打造具有高效率、 低成本且公平、公正、公開交易環境， 吸引各類交易人參與臺灣期貨市場交易，期望109年臺灣期貨市場 再創佳績！