武漢肺炎來勢洶洶 台灣移民署各機場進行防疫宣導

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）近期中國武漢市發生多起不明原因肺炎案例，並傳出1人死亡。我國疾管署於1月7日將武漢市國際旅遊疫情建議等級列為第一級，移民署協助在各港口設置醒目宣導，若返國入境時出現發燒或類流感症狀，應主動告知航管檢疫人員。

疾管署今（13）日稍早證實，世界衛生組織(WHO)已將此次檢出之病毒命名為2019-nCoV（2019新型冠狀病毒），並呼籲各國加強監測及防治作為。疾管署也將派員前往中國訪查，實地了解疫情。

移民署負責全國入出境旅客查驗工作，也協助疾管署於國際及小三通機場、港口證照查驗區設置醒目宣導，請民眾多加留意身體狀況，若返國入境時出現發燒或類流感症狀，應主動告知航管檢疫人員，依照指示配戴口罩儘速就醫，主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形(TOCC)以供醫師確切診斷。

移民署呼籲，民眾若需前往武漢或鄰近區域，應要避免接觸禽畜類動物、前往市場及生食肉品、避免接觸病患、落實肥皂勤洗手。

若曾至武漢旅遊有不適症狀者，除就醫外，請在家休息，減少與他人接觸並避免旅行、正確就醫，主動告知醫師近期旅遊地點及症狀、配戴口罩維持呼吸道衛生，打噴嚏或咳嗽時以衛生紙或衣袖掩住口鼻，避免徒手接觸。