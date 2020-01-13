多種樹 愛地球—賴水和

（台灣英文新聞／文化組 報導）在愛學網108年的名人講堂中，邀請到了和準工業有限公司董事長賴水和，在這期講堂中，賴水和談到了藉由種樹來愛地球的理念。

種樹的男人，種樹愛地球

我77年創業，然後一直到84年就買了2.4甲的橘子園，買下來之後一直工廠很忙，一直荒廢，荒廢到90年，這個期間碰到921、碰到很多颱風、碰到很多水災，包括七六水災，然後就想說地球暖化這麼嚴重，於是繼續買買到7甲，把這些山林要回饋給社會、回饋給地球，樹種下去之後，覺得很多地方，土地愈來愈堅固。

和準林場的植物有哪些

和準林場已經種樹18年了，最多是肖楠，再來就是牛樟，還有臺灣土肉桂、沉香、 銀杏、櫸木、落羽松、茄苳、五葉松，差不多這些。

種樹救地球也救自己

我在90年開始種樹，種樹之後就會去觀摩人家，然後我們到大雪山去看樹，跟一個朋友上去看樹，結果回來的時候煞車失靈，那時候是97年，從大雪山18.25公里的地方，直接摔下將近5樓深的深淵，被一棵樹擋著。如果沒有這棵樹的話，下面就是200公尺的深淵，所以我被樹救，這個時候，我就發大願，我們一定要種樹來救地球。

旁人對賴水和的看法

他們都認為說，我不管做什麼事情，沒有把個人的利益列為第一考量，就傻傻的，所以很多人稱呼我傻子，但是我不覺得我是這樣的人。

賴水和訴說自己的心願

我有一個心願，那就是希望我在離開人間之前，我們地球的表面上，可以種樹的地方，包括沙漠，全部種樹。



和準林場空拍圖 (國家教育研究院圖片)