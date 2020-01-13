台灣故宮揭曉2020特展　一睹帝王霸氣生活品味

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）國立故宮博物院公布最新展覽資訊，不乏人氣國寶及新媒體展區，橫跨東西的大展自即日起開跑年底。

國立故宮博物院公布2020最新展覽檔期，從人氣國寶、明清宮廷藏書、盛清琺瑯彩瓷，到蒙藏四大活佛、梵蒂岡宗座圖書館珍藏等宗教特展，展覽內容縱跨歷代且橫越東西，我們一起來看看有哪些精采可期的年度必看展覽吧！

強棒出擊！《清明上河圖》前進故宮南院



《清明上河圖》局部（圖/故宮）

故宮南院年節強棒推出「清明上河圖特展」於即日起至04月26日，首度南下展出超人氣書畫名品清院本《清明上河圖》、宋代張擇端《清明易簡圖》及明代仇英《清明上河圖》，搭配新媒體作品「古畫動漫－清明上河圖」、「書畫互動桌－清明上河圖」與「話‧畫－清明上河圖」，讓民眾透過豐富感官體驗，遙想汴京的繁華盛景。

國寶聚焦！傳世經典國寶文物接力登場



宋朝燕文貴《奇峰萬木》（圖/故宮）

今年起，南院自即日起至9月27日推出「人氣國寶展」，展出戰國中期《嵌綠松石金屬絲犧尊》、東漢《玉辟邪》、北宋《定窯白瓷嬰兒枕》、宋至元《玉鴨》、清代《翠玉白菜》等具有高知名度的超人氣國寶，展場同步播映故宮「國寶總動畫」經典動畫，讓動畫角色與文物本尊同台現身，搶攻話題版面。

故宮北院特闢「國寶聚焦」陳列室，每次展出兩組件國寶級書畫，展期以3個月為原則，定期更換展件。首檔（01/23～04/23）將展出宋代蔡襄《書尺牘（陶生帖）》、燕文貴《奇峰萬木》，讓民眾在筆墨丹青藝境，細細品覽宋代美學的精雅韻致。

帝王品味！薈萃奇珍逸品的清宮舊藏



乾隆朝琺瑯彩瓷（圖/故宮）

本年度器物特展焦點，鎖定帝王珍藏琺瑯彩瓷及青銅器精品。故宮北院策劃「士拿乎－鼻煙壺特展」，展出故宮質量俱佳的鼻煙壺藏品，展現鼻煙壺的極致工藝。緊接著有「康熙琺瑯彩瓷特展」（7月開展）、「乾隆朝琺瑯彩瓷特展」，聚焦琺瑯彩瓷工藝的發展、傳承與創新。「清宮舊藏青銅器特展」，則由乾隆視角展現清宮銅器的審美趣味。

宗教瑰寶！蒙藏四大活佛文物現南北院



蒙藏四大活佛特展（圖/故宮）

「蒙藏四大活佛特展」在故宮南北院輪番登場，聯合展出故宮所藏蒙藏四大活佛相關文物，以及借自蒙古共和國博格達汗冬宮博物館、文化部蒙藏文化中心的藏品，完整呈現蒙藏四大活佛歷史面向，讓觀眾一睹域外藏傳佛教文物典藏單位的代表性藏品。

南院自8月1日起展至11月1日；北院則於11月28日至2021年3月1日止。

女力崛起！「她」的形象與才藝面面觀



仇英《漢宮春曉圖》（圖/故宮）

在故宮典藏中，以女性為對象，或由女性所創作的作品，質量相當可觀。「她—女性形象與才藝特展」，將自10月5日至12月23日以宏觀角度，陳列明代唐寅《班姬團扇圖》、仇英《漢宮春曉圖》及其他國寶級與重要古物級的書畫精品，勾勒出歷代女性各種樣態，以及反映女性不讓鬚眉的才華，絕對是一次兼具可看性與話題性十足的展覽！

在紛沓奔走的日常生活，需要藝術開啟想像之境，在美的世界尋覓一份心靈的恬靜。故宮北院「筆墨見真章－故宮書法導賞」、「筆歌墨舞－故宮繪畫導賞」、「院藏清代歷史文書珍品」；南院「皇帝的多寶格」、「翰墨空間－故宮書畫賞析」等常設展覽，也將定期更換展件，詳情請前往官網查詢。