少小離家長大回 英倫歸國新住民

十三歲時，隨著赴英任教的父親移居英國的蘇欣，在英國完成大學學業並工作數年以後，為了陪伴雙親，決定遠從倫敦移居回臺成為新住民。

蘇欣的父親是知名出版公司的書林書店的創辦人，早年受邀前往英國的大學任教，帶著當時就讀國中的蘇欣前往，過了一年，父親因聘約期滿歸國，獨留她在寄宿家庭生活，沒想到一轉眼就過了十五年。

由於在英國讀的是藝術大學，畢業之初正巧遭逢史上最嚴重的雷曼兄弟金融風暴期間，整個歐洲經濟都很蕭條，找不到什麼好的工作，只能選擇先到餐廳打工。後來，終於有機會進入到英國一家綜合出版社任職，擔任國際業務的助理工作。她說，當時就思考之後回國的話，一方面可以陪伴父母，另一方面也可以協助父親的事業。現在，她就協助父親負責國外版權等相關的業務工作，也算是把在英國出版社所學習到的經驗帶回來。

談及英國工作與臺灣工作環境與習慣的差異，她覺得同事間交誼的文化上差異很大。臺灣人常會相約下班後吃飯，但英國上班族很習慣一週約兩天跑去酒館喝酒，平常看起來嚴謹的英國人，在酒精的催化下，很容易現出各種不同的樣態，甚至於因為酩酊大醉而出糗。

此外，臺灣最具特色的是，隨處可見的地方小吃。在英國的話，他們會很堅持非常嚴密的衛生條件，放到臺灣，或許就成為很微妙的灰色地帶。對於臺灣人視為人性化的一些方便，卻可能是英國人的禁忌。她覺得，很難說是誰對誰錯，那就是一種文化與個性的差異吧！

蘇欣常有機會接待歐美的朋友來訪，很多人都跟她說，臺灣真是個安全又容易讓人放鬆的地方，也因此愛上這裡。這時，她會很驕傲的覺得，移居回臺灣是個很棒的抉擇，特別是能夠陪伴家人，又能協助父親的事業，更是件非常幸福的事。（新聞轉載自新住民全球新聞網）