菲律賓塔爾火山或將噴發 馬尼拉警戒機場緊急關閉

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）菲律賓馬尼拉附近的塔爾火山（Taal Volcano）1月12日下午發生噴發情況，火山灰雲高達15公里，今（13）日凌晨又噴出岩漿，馬尼拉當局將警戒層級拉伸至「瀕臨爆發」的第4級，由於臨近首都圈，上萬名民眾緊急撤離，馬尼拉機場暫停所有航班直到今晚11點。

塔爾火山距離馬尼拉首都圈僅70公里，由於其壯闊的火山特有地貌，是許多造訪馬尼拉遊客必去的觀光景點之一。

1月12日火山發生潛水爆發，噴發的蒸氣高達1公里，火山雲伴隨雷鳴閃電，看起來觸目驚心。火山灰四處飄散，加上悶熱空氣，許多民眾搶購口罩，島上持續發生有感地震及餘震。

馬尼拉當局嚴陣以待，除了馬上將塔爾火山島附近村落，包括大雅臺、八打雁等地民眾撤離外，受到火山灰影響，馬尼拉國際機場飛機跑道遍佈灰燼，機場宣佈關閉禁飛，直到今晚11點，長榮、華航也先後取消今日來往馬尼拉班機。

大量火山灰讓附近城鎮及馬尼拉首都圈被灰燼覆蓋，許多車輛變「灰色泥土車」，當局呼籲民眾待在家中，緊閉門窗，若不得已需要出門，也需佩戴口罩並注意自身安全。

華航表示，是否恢復班機起降端看天候情況再做評估，建議民眾出門前先上航空公司官網查詢，了解最新班機情況。

民眾正在撤離（圖/ 美聯社）