【武漢肺炎】新型冠狀病毒基因序列首曝光 台灣疾管署抵達中國訪查

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）武漢自去年底起爆發41例因新型冠狀病毒而引發的肺炎疫情，其中重症7例、1例死亡，中國疾病預防控制中心及中國科學院12日將病毒數據上載至基因庫，引發武漢肺炎疫情的神秘新型冠狀病毒於顯微鏡下的影像首度曝光。

香港01》報導，中國武漢自2019年12月31日起爆發由一種新型冠狀病毒而引發的不明原因肺炎，惟當局一直未公布新病毒的基因資料，有上海復旦大學的學者11日將新型病毒的基因先行上載至醫學網站，世界衞生組織於12日清晨證實此事，並表示，中國已將相關資料上載至一個公開的數據平台，供研究員及各國公共衞生部門閱覽。

香港大學醫學院助理院長、內科學系傳染病科主任孔繁毅指，已取得病毒的全部基因，預料可在一星期內設計出新的PCR快速測試，可準確測試病人樣本是否為武漢新病毒呈陽性反應，他預計新測試僅需3至4小時便可知道結果。

對此，我國疾管署今（13）日稍早證實，世界衛生組織(WHO)已將此次檢出之病毒命名為2019-nCoV（2019新型冠狀病毒），並呼籲各國加強監測及防治作為。

而針對疾管署日前向中國發出信函，希望能派員赴中國訪查、實地了解疫情。疾管署證實於11日接獲中方電話通知同意後，我方12日便派出專家學者前往中國，於當日晚間抵達，將至少停留2天，行程由中方安排，返程時間未定。