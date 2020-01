台灣男星謝祖武奪亞洲視帝　「人生沒有訣竅」謙虛領獎網友大讚

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)亞洲電視大獎於11日在菲律賓馬尼拉舉行頒獎典禮,台灣男演員謝祖武憑藉TVBS戲劇《初戀的情人》勇奪視帝寶座,他謙卑地表示,「我只是比較幸運」。

綜合媒體報導,第24屆亞洲電視大獎(Asian Television Award)由新加坡主辦,首度在菲律賓馬尼拉進行。台灣三立電視製作《一千個晚安》由張棟樑、連俞涵主演,一舉入圍最佳男演員、最佳女演員及最佳戲劇獎三大獎;此外,入圍最佳男演員的還有《初戀的情人》謝祖武、《日據時代的十種生存法則》吳政迪、中國鄧倫、2017年以《模犯生》走紅的泰國演員查農桑提納同庫,以及其他3位泰國演員。

然而,除了謝祖武奪得最佳男主角,台灣演員今年與其他演技獎項都無緣。中央社報導,謝祖武領獎時先用英文自我介紹並強調,「我來自台灣。」獲全場觀眾熱烈掌聲回應。

他表示,父親告訴他,「人生沒有訣竅」(Life is no magic),人生道路只能自己走,所以一直走下去,永遠、永遠不要放棄。

謝祖武也自謙說:「我(表現)沒有比較好,我只是比較幸運(I am not better, I am just luckier)。」

謝祖武表示,得獎很開心,但不是他一個人的功勞,也要感謝幕後全體工作人員的努力。