台灣國美館多元版畫迎鼠年　學學、莊普聯手孩童推出「感動鼠」

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台中國美館推出「囍鼠迎春－鼠年年畫特展」，以「鼠」為題展出多元趣味的版畫喜迎2020年到來，並連同藝術家莊普設計的「感動鼠」展出，更將於26日至29日舉辦親子版畫體驗工作坊，十分精彩豐富，該展自即日起至4月12日止。

迎接庚子鼠年的來臨，國立台灣美術館（以下簡稱國美館）即日起推出中華民國第35屆版印年畫「囍鼠迎春－鼠年年畫特展」，展出委託創作及首獎、優選、佳作和入選共87件精彩作品，並特別邀請學學文化創意基金會「感動鼠 | 兒童暨青少年彩繪 國美特展」一起參與展出。



展區（圖/國美館）

文化部次長蕭宗煌表示，每逢過年張貼年畫是傳統春節應景的習俗，具有除舊佈新、迎春納福、祈求吉慶的意涵，這是與民眾最親近的生活化藝術；題材則從傳統生肖故事、民俗戲曲傳說，加入生態環境保護及當代社會議題。

國美館館長林志明說明，版印年畫受到包括俄羅斯等海內外民眾的喜愛，傳統年畫是迎接新年的應景裝飾，有吉祥歡樂與避邪祈福的功能，而版印年畫徵選活動將傳統民俗提升到藝術的層次。今年展品顯示台灣兼具傳統與現代性格的藝術創作能量，也能呼應「後．技．藝—科技部藝術研究展」與即將開幕的「2020台灣國際光影藝術節」。

國美館提及，參與「中華民國第35屆版印年畫」評審的作品多達262件，從中徵選出首獎6件、優選10件、佳作20件及入選49件，本屆六位首獎作品在技法和題材上各有特色，風格多元十分吸睛；另外，也特別邀請兩位藝術家創作作品參與展出，分別為陳曉朋〈微笑的點線面〉，以及蘇孟鴻〈藏春〉。

此外，國美館將於26日至29日舉辦「春囍迎新」版印年畫親子體驗活動，從《老鼠娶親》古老童謠中取材的年畫作品《春喜—作者楊紋瑜》為題，並結合已被列為國家非物質文化遺產的越南東湖版畫中的《老鼠婚禮》題材，帶領親子透過古老童謠、寓言童話、年畫由來，以及凸版印製體驗等過程，認識文化中關於年節的習俗、意涵與影響。

「囍鼠迎春－鼠年年畫特展」圍繞著「鼠」的圖騰意象，創作內容取材多元呈現多元文化特色，並特別邀請學學文化創意基金會「感動鼠｜兒童暨青少年彩繪 國美特展」一起參與，學學文創副董事長張基義表示，基金會推動「感動生肖」紮根校園、透過藝術推廣台灣文化色彩已12年。

今年度「感動鼠」由藝術家莊普設計，莊普表示，今年的感動鼠設計包含平面及立體，給予學生更多的創作空間，共展出台中市、南投縣、苗栗縣、雲林縣、彰化縣共25校逾六百件「小感動鼠」作品，藉藝術創作建立學生自信、翻轉生命價值，透過參展、校外教學與觀摩，培養對色彩的敏銳度與文化的感知，增進生活的豐富性與美感體驗，落實推動文化平權。歡迎民眾前往國美館欣賞具創作美學及民俗祈福的版印年畫作品，並感受年節的歡喜氣氛。



首獎作品-蔡宗翰＜福鼠臨門＞（圖/國美館）

首獎作品-張芯晨＜鼠歲豐登＞（圖/國美館）



委託作品-蘇孟鴻＜藏春＞（圖/國美館）