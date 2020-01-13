人權觀察執行主任原定赴香港發表報告 遭當局拒絕入境

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）國際組織「人權觀察」（Human Rights Watch）12日表示，執行主任羅思（Kenneth Roth）原定將於香港發表最新年度報告，但被香港當局禁止入境，原因未明。

綜合《法新社》和《香港01》報導，羅思於Twitter上發表影片表示，他原定15日要在香港舉行記者會，發表「人權觀察」的最新年度全球人權調查報告，報告將提及中國侵害國際人權體制侵犯的情況日益嚴重。但於12日抵達香港國際機場時，遭到香港當局禁止入境。

《香港01》報導，他認為，這次遭到港府阻止入境香港，具體反映出北京當局加強打擊國際社會維護人權的情況日益嚴重，又直指當局不肯解釋他被拒入境的真實原因。

由於無法入境香港，羅思將改在美國時間14日於紐約聯合國總部發表有關報告。他過去曾多次來港，包括2018年4月來港發表一份關於中國職場性別歧視問題的報告，但這次卻是第一次遭到拒絕入境。