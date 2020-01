人權觀察執行主任原定赴香港發表報告 遭當局拒絕入境

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)國際組織「人權觀察」(Human Rights Watch)12日表示,執行主任羅思(Kenneth Roth)原定將於香港發表最新年度報告,但被香港當局禁止入境,原因未明。

綜合《法新社》和《香港01》報導,羅思於Twitter上發表影片表示,他原定15日要在香港舉行記者會,發表「人權觀察」的最新年度全球人權調查報告,報告將提及中國侵害國際人權體制侵犯的情況日益嚴重。但於12日抵達香港國際機場時,遭到香港當局禁止入境。

《香港01》報導,他認為,這次遭到港府阻止入境香港,具體反映出北京當局加強打擊國際社會維護人權的情況日益嚴重,又直指當局不肯解釋他被拒入境的真實原因。

由於無法入境香港,羅思將改在美國時間14日於紐約聯合國總部發表有關報告。他過去曾多次來港,包括2018年4月來港發表一份關於中國職場性別歧視問題的報告,但這次卻是第一次遭到拒絕入境。

I flew to Hong Kong to release @HRW’s new World Report. This year it describes how the Chinese government is undermining the international human rights system. But the authorities just blocked my entrance to Hong Kong, illustrating the worsening problem. https://t.co/GRUaGh8QUb pic.twitter.com/iTHVEXdbwO